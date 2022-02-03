«Запах на въезде исчезнет»: очистные сооружения в Челябинске реконструируют за два года

В модернизацию коммунального объекта вложат 1,4 млрд рублей

Все автомобилисты Челябинска знают: когда едешь по Свердловскому тракту на север, надо закрывать окна и воздухозабор. И все равно забыть о том, что там находятся городские очистные сооружения, не получится. Об этом поневоле помнят и многие жители Металлургического района. Неприятный запах сероводорода — самая заметная, но не единственная проблема этого объекта. Качество подготовки воды тоже могло быть лучше.





Сегодня, 3 февраля, правительственная комиссия приняла принципиально важное решение — Челябинску выделят 1,4 млрд рублей на реконструкцию объектов механической очистки из Фонда национального благосостояния. Эти сооружения первыми фильтруют канализационные стоки. Именно они должны фильтровать главный источник зловония — ил. Он гниет и выделяет сероводород, поэтому кругом стоит запах тухлых яиц. Благодаря модернизации весной 2024 года илистые отложения, наконец-то начнут удалять эффективно. Кроме того, будут лучше фильтровать песок и другую мелкую фракцию. Корреспондент ИА «Первое областное» вместе с губернатором Алексеем Текслером побывал на очистных ПОВВ и узнал, как власти планируют решать самую дурно пахнущую проблему областного центра.





Очистные сооружения Челябинска находятся на Свердловском тракте, на выезде в северном направлении. Они работают с 1958 года. Последние работы по модернизации проводились еще в 1984 году. Через комплекс проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тыс. куб. м. Обычно в городах-миллионниках работают как минимум две станции очистки.

Челябинские очистные сооружения занимают почти 132 га. Выглядит территория ожидаемо мрачно. В резервуарах плещется мутная вода, поднимается пар. Мимо быстро проезжает трактор с бочкой, который что-то распыляет. Оказывается, таким образом коммунальщики пытаются решить проблему неприятного запаха — разбрызгивают ароматизатор. Вещество не нейтрализует запах, а маскирует на 2-3 часа. Позже сотрудник ПОВВ говорит: «Вот, вы не чувствуете, но он пахнет апельсином». Фруктовые ноты, действительно, не пробиваются через плотную завесу сероводорода и аммиака.





Как рассказывает губернатору заместитель главы Челябинска Александр Астахов, проект реконструкции очистных ПОВВ предполагает пять этапов. За два года будет реализована первая задача — модернизация системы механической очистки. Позже нужно будет обновлять биологические и химические очистные.

«Последующие этапы будут подразумевать биологическую очистку для приведения стоков к нормативам для сброса в реку рыбохозяйственного значения. Основная задача в рамках первой стадии — убрать характерный запах», — говорит Александр Астахов.







Губернатор Алексей Текслер вспоминает, что узнал о проблеме челябинских очистных еще в детстве. По его мнению, неприятный запах на въезде сильно бьет по имиджу областного центра, «и это никуда не годится».

«Помню, когда ездили к бабушке в Долгодеревенское, на Свердловском тракте этот запах ощущался. Удивительно, что столько лет не решали одну из важнейших задач. Город оперативно разработал проектно-сметную документацию. Мы были одним из первых регионов, который обратился за деньгами из Фонда национального благосостояния. Президент для решения острых коммунальных задач выделил средства. Правительственная комиссия одобрила выделение денег. Мы приступаем к реконструкции, в течение двух лет она будет завершена. Кроме всего прочего, это даст возможность увеличить мощности строительства. Можно будет подключить к канализации больше новых многоквартирных домов», — отметил Алексей Текслер.





Вместо этого зловонного озера построят два герметичных цеха очистки стоков

Два цеха механической очистки стоков построят на площадке в 37 га. Сейчас эта территория используется для сушки и обеззараживания ила. На это уходит два года. Когда будет запущено новое оборудование, работа будет занимать восемь часов, рассказывает начальник структурного подразделения «Очистные сооружения канализации» МУП «ПОВВ» Сергей Анисинкин.

«Сейчас влажный остаток отстаивается по два года. И я вожу по 400 тонн в сутки на утилизацию. Когда очистные введут в эксплуатацию, будем возить в рабочие сутки по 150 тонн. И этот осадок будет доведен до 70% влажности. Сейчас мы доводим его до 50-60%. Это позволит не только от запаха избавиться. Если мы хорошо снимем песок и взвешенные примеси, легче будет бактериям, которые у нас живут на станции биологической очистки, обеззараживать стоки. В водном бассейне мы будем доходить до нормативов, которые устанавливает Рыбхоз», — говорит Сергей Анисинкин.





Челябинские очистные не только раздражают жителей, но и вызывают вопросы у надзорных органов. В 2019 году Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора приостанавливало действие разрешения МУП «ПОВВ» на выбросы в атмосферу сероводорода. Источником этого вредного вещества является ил, который образуется во время работы очистных сооружений. В декабре 2020 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Росприроднадзора к МУПу о взыскании 1,1 млрд рублей в счет возмещения ущерба, причиненного водным объектам города после сброса неочищенных сточных вод в 2011–2014 годах. Тогда же Росприроднадзор сообщал, что ущерб будет возмещен в виде реконструкции очистных сооружений Челябинска.