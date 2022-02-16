Проект расширения М‑5 между Златоустом и Юрюзанью разработает компания из Санкт‑Петербурга

Подрядчик получит за работу почти 93 млн рублей

Управление автодорог «Южный Урал» подвело итоги аукциона на подготовку документации по планировке территории и обоснованию инвестиций для расширения трассы М-5 на территории Челябинской области. Речь идет о двух участках общей протяженностью 77 километров между Златоустом и Саткой, Саткой и Юрюзанью.

Единственным участником и победителем конкурса стала компания «Гео-проект» из Санкт-Петербурга, следует из протокола на сайте госзакупок. При этом итоги аукциона подвели досрочно. Он был запланирован на 22 февраля. Начальная цена контракта составляла 92,88 млн рублей. На эту сумму с питерской организацией и заключат договор. Средства направят из федерального бюджета двумя траншами — 78 млн рублей в 2022 году и 14,79 млн рублей в 2023 году.

Согласно техзаданию, подготовить проект расширения трассы нужно до 15 ноября 2023 года. Обновление дороги запланировано на территории Катав-Ивановского и Саткинского районов, Златоустовского городского округа. В рамках контракта подрядчику нужно будет собрать данные об участках, изучить прошлую документацию, провести изыскательные работы, составить чертежи и схемы, согласовать проект.

Напомним, что управление дорог «Южный Урал» проводило аукцион на расширение трассы М-5 между Чебаркулем и Миассом (от 1790 км до поворота на Миасс). Начальная цена контракта составляла 1,275 млрд рублей. ФАС после поступившей жалобы на положения документации сначала приостановила конкурс, а после потребовала отменить итоги аукциона. Контракт планировалось подписать с компанией «Союз Автодор» из Иваново. Сейчас торги идут повторно.

Расширение трассы М-5 в сторону Уфы идет много лет. Осенью 2019 года четырехполосную дорогу протяженностью 11 км запустили в районе Чебаркуля. Строятся обход Сима и участок возле Кропачево. Во время прямой линии с губернатором Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что перевод дорог в четырехполосные в сторону границы с Башкортостаном должны завершить до 2026 года. Расширение трассы, по словам главы региона, «это вопрос безопасности, прежде всего, а также развития туризма и экономики».

ООО «Гео-проект» зарегистрировано в феврале 2010 года в Санкт-Петербурге, сказано в базе данных «СБИС». Основная сфера — деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих сферах. Организация входит в три профильные ассоциации. В 2020 году чистая прибыль составляла 102,4 млн рублей. Компания участвовала в почти 500 аукционах. Победила в 342 из них. Общая сумма заключенных контрактов — 9,6 млрд рублей. Организация выполняла проектно-изыскательские работы по ремонту и реконструкции дорог и мостов, проводила авторский надзор при строительстве и ремонте магистралей. С управлением дорог «Южный Урал» компания «Гео-проект» уже работала. В 2019 году она делала документацию на строительство и реконструкцию дороги в Ашинском районе (сумма контракта — 440,4 млн рублей, а в 2021-м разрабатывала проекта ремонта нескольких участков трассы М-5 в Челябинской области (176,7 млн рублей).