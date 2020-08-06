Кафедральный собор в Челябинске поможет достроить РМК

Завершат работы к 2023 году.

Послушать 00:00

Кафедральный собор Рождества Христова возводится на северо-западе Челябинска с 2013 года. И строят его память о челябинском соборе, который действовал в городе до революции, но советская власть уничтожила его в 1932 году.

«Русская медная компания» поможет челябинской епархии достроить храм. Отмечено, что завершать проект доверили новому генеральному подрядчику. В августе специалисты компании официально примут дела и приступят к работе.

«В ближайшее время планируется окончить общестроительные работы. Черновая отделка помещений находится в завершающей стадии. Идет монтаж инженерных сетей и вытяжной системы, которая должна уберечь стены и росписи собора от копоти. Уже готовы к установке купола с крестами. Сегодня высота здания — 60,3 метров. После поднятия креста верхняя отметка достигнет 67 метров», — рассказали в челябинской епархии о ходе строительства собора.

Отметим, что пожертвования на возведение храма собирали по всей области. А 28 июля 2018 года в стенах собора состоялась первая литургия, приуроченная к празднованию 1020-летия Крещения Руси. Также ровно через год, 28 июля 2019 года, были освящены колокола. Окончание строительства храма планируется к 2023 году.