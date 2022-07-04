На «Иннопроме» показали макет вантового велопешеходного моста для Челябинска

Он свяжет Северо-Запад с городским бором

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представили макет велопешеходного моста, который будет изготовлен на базе производственных мощностей «Конара». Он появится в Челябинске к сентябрю 2023 года, ко дню рождения города. Мост соединит жилые кварталы Северо-Запада и новую зону спортивных комплексов, в частности «РМК-Арену», с городским бором через реку Миасс. Это будет первый вантовый мост в Челябинске.

Соглашение о совместном развитии велопешеходной инфраструктуры подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель промышленной группы «КОНАР» Валерий Бондаренко.



Габариты будущего моста: длина — 80 м, ширина — 7 м, высота — 38 м.

«Это уникальный объект для всего региона. Он обсуждался еще с советских времен, чтобы у жителей Северо-Запада, самого большого района Челябинска, был доступ в городской бор. Рад, что вместе с развитием этой территории — имею в виду строительство „спортивного города“, — у нас в этой же локации появится велопешеходный мост. Этот проект будет реализован в рамках городской стратегии по развитию велосипедной инфраструктуры», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что мост будет спроектирован и построен за счет средств инвестора.

«В Челябинске созданы отличные условия для ведения бизнеса. Мы чувствуем поддержку со стороны губернатора, главы города. Мы разработали современный дизайн моста, который отлично впишется в архитектурный облик мегаполиса. Это не просто техническое сооружение для перехода, это красивое место, место сбора молодежи, он появится на открытках и, уверен, вызовет миллионы улыбок у жителей города», — прокомментировал руководитель промышленной группы «Конар» Валерий Бондаренко.

Отметим, что в России вантовых мостов чуть менее 20. В УрФО — всего два: в Тюмени (он на главном фото) и Сургуте.

«Это будет большой подарок городу, особенно жителям Северо-Запада. Мы планируем, что там будет перехватывающая парковка, где можно будет поставить автомобиль. Мы будем создавать сеть экологических троп от этого моста», — отметила мэр Челябинска Наталья Котова.

Мост соединит жилые кварталы, «спортивный город» на улице Университетской Набережной и городской бор в районе станции «Лесная» детской железной дороги.