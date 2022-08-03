Минстрой РФ утвердил инфраструктурный кредит в 73 млрд рублей на челябинский метротрам

В 2022 году сумма финансирования проекта составит 8,2 млрд рублей

Минстрой РФ распределил для Челябинской области 72,9 миллиарда рублей на строительство метротрамвая в 2024—2025 годах, а также восстановление трамвайной сети с заменой подвижного состава. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

«Завершено распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 1 трлн рублей. До 2025 года с использованием заемных средств российские регионы реализуют 960 объектов и мероприятий по возведению дорожной и инженерной инфраструктуры, социальных и рекреационных объектов», — говорится на сайте Минстроя РФ.

Строительство метротрамвая в Челябинске завершат к концу 2025 года. Проект предполагает интеграцию метро в трамвайную сеть Челябинска. Метротрамвай будет ездить по маршруту в центральной части города под землей и не зависеть от сменяющихся сигналов светофоров и дорожных заторов. В других районах он будет выезжать на поверхность и продолжать движение по отремонтированным трамвайным путям.

Как сообщили ИА «Первое областное» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в 2022 году региону на реализацию масштабного проекта по обновлению транспортной инфраструктуры будет направлено 8,2 млрд рублей.

В настоящее время завершен финансовый аудит предложенных для челябинского метротрамвая маршрутов, подготовленных проектной организацией АО «Моспроект-3» (Москва).

Челябинская область вошла в топ-3 регионов РФ по объемам инфраструктурного кредита. На первом месте Нижегородская область, которой на строительство метро и развитие транспортной инфраструктуры в 2024—2025 годах Минстрой РФ распределил 96 млрд рублей. За ней следует Красноярский край с суммой кредитования 79 млрд рублей. Эти средства также направят на строительство метро.





На сегодняшний день уже освоено 68,3 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитных средств, что составляет 67,8% от всех доведенных на текущий момент, уточнил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин.

В 2022—2023 гг. объем заемного финансирования составит 500 млрд рублей. Средства будут предоставлены в 81 субъект Российской Федерации, из которых доведено уже более 100 млрд рублей в 67 регионов. Среди получателей Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тюменская и Челябинская области.