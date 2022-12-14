Алексей Текслер про метротрам: «Это важная, эпохальная история»

Губернатор держит проект метротрама на особом контроле

«Это важная, эпохальная история, в том числе для меня. Когда я сказал папе, что еду в Челябинск работать губернатором, у него автоматическая реакция была: „А метро достроят?“. И когда приехал сюда, на первой пресс-конференции вопрос был именно такой. Надо было найти новые решения. Старый проект 80-х годов не соответствовал реалиям, плюс это вопросы безопасности. Есть объекты под землей, которые невозможно оставить в том виде, в каком они есть. На содержание подземных объектов выделяют большие деньги»,

— рассказал Алексей Текслер.

«Засыпать такие объекты в центре города — это безумие. Но и в нынешнем виде их оставлять нельзя. Поэтому мы нашли решение. Спасибо правительству. Спасибо президенту. Мы предложили новый проект метротрамвая, в который включим трамвайную сеть. Она будет в том числе уходить под землю. Будут специальные трехсекционные трамваи — порядка 40 штук. Сейчас с Усть-Катавом эту тему прорабатываем»,

— подчеркнул Алексей Текслер.