Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прорабатывает с Усть-Катавом вопрос создания специальных трамваев в рамках проекта метротрама. Глава региона держит вопрос реализации проекта по запуску метротрама на особом контроле. Об этом он сообщил сегодня, 14 декабря, на прямой линии.
«Это важная, эпохальная история, в том числе для меня. Когда я сказал папе, что еду в Челябинск работать губернатором, у него автоматическая реакция была: „А метро достроят?“. И когда приехал сюда, на первой пресс-конференции вопрос был именно такой. Надо было найти новые решения. Старый проект 80-х годов не соответствовал реалиям, плюс это вопросы безопасности. Есть объекты под землей, которые невозможно оставить в том виде, в каком они есть. На содержание подземных объектов выделяют большие деньги», — рассказал Алексей Текслер.
Главе региона не раз поступал вопрос о средствах, которые вкладывают в метро. Алексей Текслер сообщил, что деньги, которые выделяют из федерального бюджета, являются целевыми. Строительство метро в том числе решает проблему транспортной безопасности.
«Засыпать такие объекты в центре города — это безумие. Но и в нынешнем виде их оставлять нельзя. Поэтому мы нашли решение. Спасибо правительству. Спасибо президенту. Мы предложили новый проект метротрамвая, в который включим трамвайную сеть. Она будет в том числе уходить под землю. Будут специальные трехсекционные трамваи — порядка 40 штук. Сейчас с Усть-Катавом эту тему прорабатываем», — подчеркнул Алексей Текслер.
Губернатор подчеркнул, что регион также будет помогать всем муниципалитетам в развитии общественного транспорта.
Подробнее о проекте строительства метротрама читайте на нашем сайте.
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