Мэрия Челябинска оформляет землю под строительство межуниверситетского кампуса

Реализацию масштабного проекта планируют начать уже в 2022 году

Градостроительная комиссия администрации Челябинска по результатам публичных слушаний одобрила смену вида использования участка, где построят межуниверситетский кампус ЧелГУ и ЮУрГУ. Документ об этом опубликован на сайте мэрии. Теперь обновленные правила землепользования и застройки должна поддержать городская дума.





Межуниверситетский кампус построят рядом с главным корпусом ЧелГУ на улице Братьев Кашириных. Два земельных участка общей площадью почти 58,8 тысячи квадратных метров перешли в собственность Челябинской области в середине июля этого года. Земля пока относится к жилой зоне, где нельзя строить объекты высшего образования. Чтобы не было препятствий для возведения кампуса, участки и переводят в другую категорию, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в мэрии.

«Мы всю землю, которую занимает ЧелГУ, переводим в учебную. Это делается, чтобы не было препятствий строительства кампуса как объекта, относящегося к процессу получения высшего образования. В зоне В.2.2 высшее образование — не разрешенный вид использования земли», — пояснили ИА «Первое областное» в администрации Челябинска.





На территории межуниверситетского кампуса будут студенческие общежития на 3,4 тысячи мест, лаборатории, коворкинг-парк, научные пространства, библиотека, конгрессно-выставочный комплекс для проведения мероприятий, деловой центр. Планируется, что возведение объектов начнется уже в этом году в рамках частно-государственного партнерства.