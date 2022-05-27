На реконструкцию очистных сооружений Челябинска направили 1,2 млрд рублей

Средства предоставили из федерального Фонда национального благосостояния

Правительственная комиссия по региональному развитию рассмотрела и одобрила заявки на предоставление субъектам РФ льготного финансирования для развития инфраструктуры, в том числе из Фонда национального благосостояния. Среди получателей средств — Челябинская область, сообщает пресс-служба правительства России.

«Сегодня в ФНБ на рассмотрении находится 125 заявок из 50 регионов на предоставление финансирования развития инфраструктуры по проектам на сумму 109 млрд рублей, из которых более 84 млрд рублей — потребность в заемном финансировании», — заявил Марат Хуснуллин.

Челябинской области одобрен заем на сумму 1,2 млрд рублей для обновления основных фондов очистных сооружений. Речь идет об объекте на Свердловском тракте в Металлургическом районе. К указанной сумме правительстве региона и МУП «ПОВВ» направят дополнительно 286 млн рублей.

В течение двух лет планируется реконструировать сооружения механической очистки воды и сооружения обработки осадков. В итоге удастся решить важные для Челябинска проблемы — устранить неприятный запах, улучшить состояние воздуха, повысить качество очистки сточных вод.

«Неприятный запах, который ощущают жители, связан с процессами гниения, которые происходят в сточных водах. В первую очередь это связано с илистыми отложениями. В результате разложения органики выделяется сероводород. Он обнаруживает себя характерным запахом тухлых яиц. Более тщательная механическая очистка поможет лучше фильтровать и удалять илистые отложения. Поэтому и запаха не будет. Кроме того, если на первом этапе стоки будут лучше очищаться и будет более тщательно удаляться мелкая фракция, например песчаные отложения, следующие этапы очистки воды будут более качественными», — поясняет декан факультета экологии Челябинского государственного университета Альфира Сибиркина.

Очистные сооружения Челябинска занимают почти 132 га. Комплекс работает с 1958 года. Через него проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тыс. куб. метров. ИА «Первое областное» побывало на очистных сооружениях в феврале этого года и подробно рассказало о проекте реконструкции.