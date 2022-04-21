В Челябинске в 2025 году откроется манеж с полноразмерным футбольным полем

Новый для города спортивный объект будет соответствовать стандарту ФИФА

Возле реки Миасс рядом с перекрестком улиц Университетская Набережная и Молодогвардейцев построят полноразмерный крытый футбольный манеж. Он станет главной частью Академии футбола. Для Челябинской области это будет первый подобный спортивный объект. Открытие запланировано на 2025 год. Презентация проекта состоялась 21 апреля в оздоровительном комплексе «Лесная застава», сообщает корреспондент ИА «Первое областное». С концепцией ознакомились губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.





Инвестором строительства крытого футбольного манежа является Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), в которую входит Челябинский цинковый завод. Проект спортивного объекта готовили с лета 2021 года. Построят манеж на трех объединенных земельных участках общей площадью 30,5 тыс. кв. метров. Они принадлежат городу.



«Некоторое время назад мы обсуждали социальные инвестиции УГМК в город. Пришли к общему мнению, что есть потребность в таком объекте. Футбольный манеж будет с легкоатлетическим ядром. Там будет находиться Академия футбола Челябинской области. Футбол очень популярен в нашем регионе, но объектов не хватает. Недавно мы подписали соглашение с Российским футбольным союзом. Будем брать их методики, выстраивать систему», — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Как говорилось выше, манеж построят полноразмерным — 105 на 68 метров. Это стандарт ФИФА, поэтому в спортивном комплексе можно будет проводить даже международные чемпионаты.

«Это сложнейший объект. Пролет 117 метров. Зима у нас девять месяцев в году. Страна зимняя. Футбол же не зимний вид спорта. Мы построим крытый футбольный стадион. Плюс будет полноценная легкоатлетическая часть. Правительство области, Алексей Текслер и город конструктивно поддерживают любые идеи. В 2025 году, надеюсь, мы завершим эту историю. В России такого нет — зимний футбольный стадион. Потом, наверное, многие будут просить документацию, чтобы было, что тиражировать», — рассказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Согласно проекту, в манеже будут раздевалки с душевыми, разминочные залы, беговые дорожки, прыжковые секторы, медицинский пункт и помещение допинг-контроля, тренажерный зал, магазин спортивных товаров и кафе. Предусмотрены места для занятий легкой атлетикой и спортивной гимнастикой. Оборудуют и пресс-центр, в составе которого предусмотрены конференц-зал, комментаторские кабины, трибуна для СМИ. Зрителями матчей смогут стать три тысячи человек. Манеж дополнят еще несколько спортивных объектов — открытые футбольные и мини-футбольные поля, воркаут-площадки, беговые дорожки. Их строительством займутся городские власти.





«Челябинск — не только хоккейный город. У футбола тоже есть большие традиции и история. Строительство такого уникального крытого манежа — это шаг в будущее, работа на перспективу. Не сомневаюсь, что эта площадка будет востребована, у нас в каждом районе города есть специализированные футбольные школы, огромное количество ребятишек им занимаются. Я очень рад тому, что в городе появится такой спортивный объект. Тем более, что его будут строить не на бюджетные средства, а частные инвестиции», — комментирует ИА «Первое областное» заслуженный тренер России по футболу Фаиль Миргалимов.

В региональной Федерации футбола строительство крытого манежа с полноразмерным полем называют прорывом. Появление в Челябинске такого спортивного комплекса позволит проводить тренировки круглый год, невзирая на капризы уральской погоды.





«Выиграют от этого профессиональные футболисты из ФК „Челябинск“. Весенняя часть чемпионата в ФНЛ стартует в марте, но стадион „Центральный“ еще не готов в этот период предложить идеальные условия для проведения матчей чемпионата. Думаю, несколько игр наша команда сможет провести в крытом манеже. Тем более, насколько я знаю, объект будет располагать посадочными трибунами на 3000 мест. Кроме того, большим подспорьем новая арена станет для юных футболистов из челябинских спортивных школ», — поясняет ИА «Первое областное» председатель Федерации футбола Челябинской области Олег Люкшин.

Академия футбола сможет принимать 700-800 юных жителей Челябинской области. Как сообщил губернатор Алексей Текслер, уже завершены предпроектные работы, ведется проектирование. Его закончат в ноябре этого года. После этого рабочую документацию направят на главгосэкспертизу. К строительству планируется приступить в конце 2022 года. Основные работы намечены на 2023-2024 годы. Объем финансирования определится после формирования сметы. Глава региона отметил, что манеж станет объектом, которым можно будет гордиться.





Крытых футбольных манежей с полноразмерными полями в России — единицы. В 2013 году подобный спортивный объект открыли в Екатеринбурге. В манеже «Урал» тренируются юные футболисты из местной футбольной академии. Там уже проводились матчи ФНЛ и российской премьер-лиги. Есть крытые полноразмерные футбольные манежи в Барнауле, Перми, Томске, Новосибирске.

Одним из самых масштабных и технически оснащенных является комплекс, построенный в 2014 году в Красноярске. «Футбол-арена „Енисей“» обошлась в 1 млрд 877 млн рублей. В ней есть трибуны на 3 тыс. посадочных мест. Манеж состоит из двух блоков: одноэтажного футбольного манежа с полем 105 на 68 метров и четырехэтажного спортивно-тренерского блока.





Стоит отметить, что УГМК (головной офис холдинга находится в Екатеринбурге) активно участвует в развитии спорта в регионах своего присутствия. На официальном сайте компании сказано, что компания поддерживает восемь стадионов, семь бассейнов, девять спортивных комплексов, два спортивных зала и восемь ледовых арен. Ранее холдинг развивал в Челябинске только экологические проекты цинкового завода. Теперь он включается в работу в социальной сфере.





Интересно, что в 2017 году на участок рядом с перекрестком улиц Университетской Набережной и Молодогвардейцев претендовала Русская медная компания (ее центральный офис тоже находится в Екатеринбурге). Там планировалось построить «РМК-Арену». Был даже представлен проект комплекса, разработанный архитектурным бюро «Оса» из Екатеринбурга. Однако о планах строительства уже с 2018 года перестали говорить. В мае 2021-го губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о создании «спортивного города» неподалеку от Тополиной аллеи. В его составе будет «РМК-Арена», изменившая вид после первоначального проекта. В сентябре прошлого года был заложен первый камень будущего спортивного комплекса. «РМК-Арену» и футбольный манеж УГМК соединит огромная набережная.