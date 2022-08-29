В Челябинске заключили контракт на строительство метротрамвая

Подрядчик завершит ветку «Север — Юг» до конца 2025 года

АО «Челябинский метротрамвай» заключил контракт на проектирование и строительство ветки метротрама «Север — Юг». Подрядчиком стала московская компания «Моспроект-3». Стоимость работ — 49,5 млрд рублей. Завершить работы исполнитель обязан до 30 декабря 2025 года. Работы начнутся уже в сентябре.

Линия «Север — Юг» соединит два района Челябинска — Северо-Запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Протяженность ветки составит 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути и два подземных остановочных комплекса (на площади Революции и у Торгового центра) построят в 2022—2025 годах. Линия рассчитана на перевозку 15 тысяч пассажиров в час.





Подрядчик по строительству метро — «Моспроект-3» — занимается развитием метрополитена Нижнего Новгорода и рельсового скоростного транспортного комплекса Красноярска. Также команда компании — ключевой участник программы развития московского метрополитена.

«Мы развиваем всю сеть общественного транспорта, модернизируем его с учетом экологических требований. Кроме того, проект привлечет новые рабочие места, а самое главное — позволит сделать жизнь горожан значительно комфортнее. Еще один из важных факторов — безопасность. Метро в Челябинске — это объект незавершенного строительства, с 1992 года строительные работы не ведутся, а колоссальные средства вкладываются в содержание объекта. Поэтому важно завершить уже проделанную работу», — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Во время строительства метротрамвая в Челябинске будет создано до 10 тыс. рабочих мест. По словам Алексея Нечаева, подрядчик начнет подготовительные работы уже в сентябре. Сразу после подписания контракта начался процесс по перевозке техники и передаче имущества недостроенного метро.

«Инженерам компании предстоит работа на участках скального грунта со сложной гидрологией. В процессе работы под метротрамвай будет частично адаптирован станционный комплекс „Торговый центр“ и 2 км ранее пройденных тоннелей. „Моспроект-3“ уже проводит комплекс работ по поддержке выработок метро в Челябинске. Предложенная специалистами холдинга система метротрамвая комплексно решает задачи: градостроительных особенностей города, его пассажиропотоков, ранее созданных выработок метро, комбинацию подземных и наземных участков рельсового транспорта с максимальной экономической эффективностью. Технико-экономическое обоснование проектной документации получило положительное заключение Главгосэкспертизы», — пояснила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Проект метротрамвая в Челябинске стал возможен благодаря поручению президента РФ и поддержке правительства РФ. Региону одобрили целевой инфраструктурных бюджетный кредит в размере 73 млрд рублей, 8,2 млрд рублей направят уже в этом году.

Судя по графику, в текущем году на проектные работы направят 1,048 млрд рублей, в 2023-м и 2024-м — по 768 млн рублей. На строительство линии в 2022 году предусмотрено 7,2 млрд рублей, в 2023-м — 21,3 млрд, в 2024-м — 17,09 млрд, а в 2025-м — 7,4 млрд рублей.