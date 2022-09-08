Владимир Путин и Алексей Текслер открыли расширенную трассу Челябинск — Екатеринбург

Президент России принял участие в церемонии по ВКС

8 сентября в рамках совещания у президента РФ по ситуации в дорожной отрасли страны прошла церемония открытия расширенного до четырех полос 40-километрового участка федеральной трассы М-5 «Урал», расположенного на подъезде к Екатеринбургу. Владимир Путин наблюдал за церемонией по ВКС, на месте ее провели губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель Росавтодора Роман Новиков, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Расширенный подъезд к Екатеринбургу — часть нового федерального транспортного коридора Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Открытый 8 сентября участок между 79-м и 121-м километрами завершил долгожданную для водителей работу: теперь на всем протяжении дороги между двумя городами-миллионниками трасса четырехполосная.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Челябинской области Алексея Нечаева, последний раз работы по расширению М-5 на этом направлении велись в 2013 году. Между тем, по данным ФКУ Упрдор «Южный Урал», по еще недавно двухполосному участку в сутки проходит более 12 тысяч автомобилей.

Работы по расширению последней двухполоски начались в 2020 году. Начальник Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев с гордостью сообщает: все время работы велись с опережением графика. В 2020 году дорожники сдали в эксплуатацию 12 километров вместо запланированных восьми. В 2021 году ввели 19 километров вместо запланированных 12,5.

В 2022 году были закончены работы на оставшихся девяти километрах — почти на три месяца раньше срока. Кроме новых двух полос — удобства для водителей — дорожники позаботились о безопасности. На отрезке обустроены шесть разворотных петель с искусственным освещением, встречные транспортные потоки разграничены металлическим барьером. Для пешеходов построены два моста (даже с лифтами для инвалидов), построены 14 автобусных остановок. Алексей Нечаев отмечает, что гарантийный срок службы нового покрытия — от четырех лет.

«Это не только повышение пропускной способности дороги, а, самое главное, это увеличение безопасности дорожного движения. Самое большое количество ДТП связано с лобовыми столкновениями. 70% смертей на участке — это лобовые столкновения. Получая разделение потоков, мы такой вид исключаем», — пояснил Роман Новиков.



В рамках совещания Владимира Путина были открыты сразу три участка: кроме челябинской четырехполоски это еще и свежепостроенный отрезок новой трассы Москва — Казань, а также екатеринбургская кольцевая автодорога.

«Фактически введение новой трассы М-12 сократит путь от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга почти вдвое, с 31 до 17,5 часа. А расширение М-5 обеспечит связь между крупнейшими городами Урала — Челябинском и Екатеринбургом», — отметил в начале совещания президент.

Основной доклад по развитию дорожной сети России сделал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, на многих объектах работы завершены раньше срока.

«Больше десяти лет мы работали над расширением дороги Челябинск — Екатеринбург, и вот, благодаря выделению дополнительной финансовой поддержки, открываем последний 40-километровый участок из 180 километров. Подробнее расскажет губернатор Челябинской области», — сказал зампред правительства РФ.

Алексей Текслер, в свою очередь, отметил важность объекта для экономики двух регионов

«Вы большие молодцы. Это первый случай в России, когда два региона соединены полностью четырехполосной дорогой. Это важно для безопасности, для экономики, для общества. Фактически сейчас эта дорога станет безаварийной. Четырехполосное движение с разделительной преградой во много раз снижает риск ДТП со смертельным исходом. Аварийности мы уделяем серьезное внимание и на местных, региональных и федеральных дорогах. У нас хорошие показатели в этом году: 15% снижение смертности на дорогах в целом, на федеральных участках снижение еще больше. Эта дорога вводилась постепенно, и мы видим, как на этой трассе сокращалась аварийность. Этот эффект будет еще более важен», — прокомментировал губернатор и поблагодарил дорожников за работу.

Начальник участка Росавтодора Сергей Мартемьянов рассказал об условиях труда и нового уровня безопасности на трассе.

Опросив всех трех губернаторов, Владимир Путин дал команду на запуск движения: вперед, поехали! Символично, что первыми на свежий асфальт трассы вышли грузовики ее создателей — дорожников.