Копейск получит почти 3 млрд рублей на реконструкцию систем водоснабжения

Заявку региона одобрил вице‑премьер РФ Марат Хуснуллин

Челябинская область получит финансирование на реконструкцию систем водоснабжения Копейска. Заявку одобрила комиссия по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. В четверг, 7 июля, в заседании комиссии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По мнению главы региона, заявка на реконструкцию систем водоснабжения Копейска является ключевым проектом. Его реализация улучшит качество жизни 147 тысяч жителей города — спутника областного центра.

«Десятилетиями проблемы водоснабжения и водоотведения не решались. Мощности существующих очистных сооружений недостаточно, также наблюдается высокий уровень износа систем водоснабжения», — отметил во время защиты заявки Алексей Текслер.

Предлагаемые проекты реконструкции систем водоснабжения прошли одобрение Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общий объем финансирования — 2 млрд 700 млн рублей. К концу следующего года эти проекты планируется завершить.

«Челябинская область подавала заявку на финансовую поддержку проекта по реконструкции систем водоснабжения. Это хорошая комплексная заявка, хороший пример работы по замене сетей»,— прокомментировал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Проект по водоотведению предусматривает: проектирование и реконструкцию канализационного коллектора; проектирование и первый этап реконструкции очистных сооружений канализации на озере Курлады с увеличением мощности.

Проект по водоотведению предусматривает: проектирование и реконструкцию участка водовода Челябинск — Копейск, в том числе строительство водопроводной насосной станции. Предполагается использование оборудования и материалов российского производства.

Ранее губернатор Челябинской области на экологическом водном форуме рассказал о реализуемых в регионе проектах по ремонту сетей и очистке водоемов.

