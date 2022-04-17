В Челябинске освятили кресты для куполов строящегося кафедрального собора

Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер с семьей

Сегодня, 17 апреля, митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил пять крестов для куполов строящегося на северо-западе Челябинска кафедрального собора Рождества Христова. На мероприятии присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой, передает пресс-служба Челябинской митрополии.

Изначально планировалось, что в праздник Входа Господня в Иерусалим митрополит освятит крест для центрального купола строящегося храма. Однако освящены были все пять крестов для пяти куполов.

Известно, что высота храма по главному кресту после его монтажа составит 74 метра 328 миллиметров.

Напомним, кафедральный собор Рождества Христова на улице Салавата Юлаева, 44 начали строить в 2013 году. Уже в 2016 году был возведен нижний предел храма. Общестроительные работы завершились в 2020 году и начались работы по отделке.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в разговоре с патриархом Московским и всея Руси Кириллом сообщил, что нижний храм кафедрального собора заработает уже этим летом.