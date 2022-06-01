Автоматическую систему посадки самолетов установят в аэропорту Магнитогорска

Воздушную гавань города оснастят новым оборудованием

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию для установки в аэропорту Магнитогорска современной радиомаячной системы (РМС) посадки самолетов. Оборудование будет включать в себя антенно-мачтовые устройства, контрольную антенну, контейнеры-аппаратные, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

«Выбрана РМС модели ILS 2700 производства АО „Азимут“, работающая в автоматизированном режиме. Это оборудование полностью отечественного производства, которое соответствует всем требованиям ИКАО по международным нормам гражданской авиации, устанавливаемым с целью повышения безопасности и эффективности полетов», — поясняет ведущий эксперт по объекту, главный эксперт проекта Управления инженерного обеспечения Главгосэкспертизы России Алексей Картошкин.

Радиомаячная система будет передавать на борт самолета информацию о траектории посадки, в том числе об отклонениях. Застройщиком объекта является Государственная корпорация по организации воздушного движения, а генеральным проектировщиком — АО «Новая авиация».

Аэропорту Магнитогорска, как и городу, больше 90 лет. Реконструкцию аэродрома проведут в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» по заказу федерального учреждения «Ространсмодернизация». Подрядчика выбрали в конце апреля этого года. Контракт на 5,7 млн рублей получила компания «Альмакоргрупп» из Москвы. Средства направят из бюджета РФ. Ремонт, в том числе замена радиотехнического оборудования, запланирован на 2022—2024 годы.