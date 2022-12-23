В Челябинской области возведут самый крупный на Урале мост

Переправа длиной в километр появится в 2024 году

В Челябинской области продолжается реконструкция участков федеральной трассы М-5 «Урал». Кроме расширения проезжей части, объект предполагает строительство моста в обход города Сима. Начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев рассказал журналистам медиахолдинга «Первый областной», что новый мост станет самым крупным на Урале.

Реконструкцию участка трассы от границы с Республикой Башкирией до Кропачево планируют закончить к осени 2024 года. Дорогу расширят до четырех полос, этот проект был презентован еще в 2020 году. В этом году, по данным Упрдор «Южный Урал», начался второй этап реконструкции дороги на участке км 1564 — км 1609 — обход города Сима.

Кроме расширения трассы до четырех полос на участке предстоит строительство четырех мостов, пяти эстакад, двух разноуровневых развязок и 19-километровой дороги в обход города.

В рамках строительства объездной дороги будет построен мост через реку Сим.

«Мы заканчиваем внесение изменений в проектную документацию искусственного сооружения — большого моста на въезде в Сим. Это самый большой мост в Уральском регионе — он тысячу метров в длину на опорах высотой более 40 метров! Уникальное сооружение, которых не так много в нашей стране. За ближайшие 18 месяцев мы должны совершить подвиг и его построить», — пояснил Владимир Муравьев.

По данным Упрдор «Южный Урал», интенсивность транспортного движения в районе Сима достигает 10—12 тыс. единиц в сутки, около 60% из них — грузовой транзитный транспорт. После открытия объездного участка транзит сократится, интенсивность движения автомобилей внутри Сима составит 1,5—2 тыс. единиц в сутки.



О том, что будет сделано в предстоящий дорожный сезон-2023, — в интервью с министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексеем Нечаевым.