Алексей Текслер назвал знаковые проекты Челябинской области

Губернатор поблагодарил южноуральских бизнесменов за вклад в развитие региона

Во время прямой линии 14 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, какие проекты он считает знаковыми. Челябинский метротрам, межуниверситетский кампус, будущий кафедральный собор Рождества Христова и другие губернатор назвал ключевыми для развития Челябинской области.

Алексей Текслер также поблагодарил бизнесменов региона за вклад в реализацию таких проектов.

В ходе трансляции прямой линии Алексей Текслер рассказал о челябинском метротраме. Он назвал проект «важной, эпохальной историей».

Вторым ключевым проектом для области губернатор считает межуниверситетский кампус.

«Все, что касается образования, — это вообще фундаментально для развития города. Многие талантливые школьники, медалисты у нас разъезжаются после школы. Без новой инфраструктуры мы просто не задержим ребят в регионе», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил о возрождении храма Рождества Христова возле ледовой арены «Трактор». Здание построено, к Пасхе будет запущен нижний храм, сейчас идут работы внутри здания. Глава региона рассказал, что храм восстанавливается на внебюджетные средства.

«Сегодня это самый крупный храм, который строится в нашей стране. И мы этим гордимся», — подчеркнул губернатор.

Также глава региона отметил инфекционную больницу в Малой Сосновке. Лечебницу построили в рекордные 74 дня. Алексей Текслер упомянул аэродромный комплекс и парк «Притяжение» в Магнитогорске, РМК «Арену» в Челябинске.

Губернатор рассказал, что многие важные проекты реализуются с помощью бизнеса. Алексей Текслер также рассказал о строительстве школ, благоустройстве городов, рекультивации свалок.