В Челябинске по итогам аукциона выбрали подрядчика, который займется реконструкцией городских очистных сооружений на Свердловском тракте в Металлургическом районе. Победителем стала московская компания АО «Ротек». Об этом 18 июля на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.
Коммунальный объект долгие годы является источником неприятного запаха на въезде в город. После завершения работ по реконструкции эта проблема будет решена. Большая часть денег поступила из Фонда национального благосостояния по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
«Состоялся аукцион на реконструкцию очистных сооружений в Челябинске. Было подано две заявки, победителем определено московское АО „Ротек“. Подписание договора на следующей неделе. Из пяти этапов проекта данным контрактом предусмотрено выполнение 1-го и 4-го этапов, которые помогут устранить неприятный запах и значительно повысить качество очистки сточных вод. На выполнение контракта у компании два года», — рассказал Александр Астахов.
Цена контракта, по данным сайта госзакупок, — 1,48 млрд рублей.
На сайте АО «Ротек» говорится, что компания специализируется на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов; изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.
Напомним, в конце июня мэрия Челябинска повторно объявила аукцион по поиску подрядчика для реконструкции очистных сооружений канализационных стоков в Металлургическом районе. На первые торги с начальной ценой контракта в 1,5 млрд рублей никто не заявился. В новом техзадании сдвинули срок начала работ на 18 июля. Все остальные условия остались неизменными — завершить реконструкцию нужно до мая 2024 года.
Челябинская область также получит финансирование на реконструкцию систем водоснабжения Копейска. Заявку одобрила комиссия по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
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