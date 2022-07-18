Реконструкцией очистных сооружений в Челябинске займется компания из Москвы

Завершить работы подрядчик должен в течение двух лет

«Состоялся аукцион на реконструкцию очистных сооружений в Челябинске. Было подано две заявки, победителем определено московское АО „Ротек“. Подписание договора на следующей неделе. Из пяти этапов проекта данным контрактом предусмотрено выполнение 1-го и 4-го этапов, которые помогут устранить неприятный запах и значительно повысить качество очистки сточных вод. На выполнение контракта у компании два года»,

— рассказал Александр Астахов.