На трассе М‑5 «Урал» под Миассом ограничили движение на полтора года

Из-за ремонта дороги снизят допустимую скорость и организуют реверсивное движение

На трассе М-5 «Урал» ведется капитальный ремонт. На участке дороги ввели ограничения на полтора года. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Из-за капитального ремонта участка трассы М-5 «Урал» в Челябинской области с 11 апреля 2022 года по 20 ноября 2023 года ввели временное ограничение для транспортных средств», — рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Речь идет о расширении участка федеральной трассы М-5 от 1790 км у Чебаркуля до поворота на Миасс.





В районе ремонтируемого участка снизят допустимую скорость и организуют реверсивное движение.

Напомним, на проведение работ подрядчику из Иваново выделили более 1,2 млрд рублей.