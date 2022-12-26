Загадываем желания и проводим ритуалы для успешного 2023 года

Рассказываем про интересные «магические» предновогодние хлопоты

Принято считать, что Новый год — волшебный праздник. ИА «Первое областное» собрало самые интересные новогодние ритуалы и традиции, приметы, а также способы загадывания желаний, с которыми ваш праздник станет еще более интересным и, возможно, таинственным.

Ритуалы

Мало кто знает, но традиции организовывать пышные застолья на Новый год и набивать полный холодильник — это ритуалы, которые пришли к нам из прошлого. Наши предки верили, что если праздничный стол будет ломиться от разнообразных угощений, то на протяжении всего будущего года в доме будет достаток. При этом есть отдельные продукты, которые не рекомендуется ставить на новогодний стол. Например, не стоит готовить блюда из раков. Считается, что весь год человек будет «пятиться назад».







Для тех, кто верит в волшебство, существуют обряды, которые якобы помогают достичь поставленных целей. Доказать эффективность методов можно лишь после их исполнения. Но даже их описание весьма любопытно.

Так, чтобы достичь определенных целей, достаточно лишь успеть провести определенный ритуал. До боя курантов нужно разделить лист бумаги чертой пополам, на одной половине написать то, от чего хочется избавиться, на другой — чего хочется достичь. Затем необходимо оторвать сторону листа с плохим прошлым, порвать и выбросить. Вторую половину следует положить в шкатулку или альбом.

От редакции: учтите, что чем больше вы загадываете, тем раньше надо сесть за письмо. Иначе вы не успеете до полуночи выразить на бумаге все свои чаяния и нужды.

Сложный состав ингредиентов потребуется для обряда по привлечению достатка. Перед боем курантов следует зажечь свечу, взять фломастер с бумажкой и написать свое самое сокровенное материальное желание. Затем бумажку нужно свернуть в форме конверта, насыпать туда хлебные крошки и сахар и запечатать воском от зажженной свечи. Убрать конверт необходимо на самую высокую точку квартиры. А когда желание исполнится — а произойти это должно в течение года — конверт со всем содержимым нужно сжечь.

От редакции: в описании ритуала ничего не сказано о том, стоит ли после праздника идти на работу или достаток сам к вам придет.







В борьбе с одиночеством существует не менее замысловатый и весьма неэкологичный ритуал: из черных ниток для вязания делаем страшную (!) куклу и называем ее Одиночество. На листе бумаги пишем ее имя и прикрепляем к кукле. Высказываем творению все, что мы о нем думаем, прощаемся с куклой перед самым боем курантов и выкидываем в окно, как только на часах пробивает полночь.

От редакции: постарайтесь, чтобы кукла не напугала своим видом прохожих под окном.

Не следует забывать и о здоровье. Для его укрепления тоже есть простой новогодний ритуал: зажигаем перед боем курантов черную свечу, берем веник и начинаем выметать весь дом в сторону порога. При этом необходимо произносить такие слова: «Все болезни в старом году оставляю». После этого веник необходимо выбросить, а свечу дожечь.

От редакции: а как же запить шампанским проведенную уборку и встречу наступившего Нового года?

Приметы

На Новый год также существует немало примет, в которые верили наши предки. Вот некоторые из них:

Проводить традиционную уборку следует не 31 декабря, как это многие делают, а за неделю до праздника. В противном случае закон изобилия не будет действовать в отношении вашего дома.

Не следует выносить мусор 31 декабря и в первой половине 1 января, иначе вместе с ним вынесете благополучие. Кроме того, нельзя в эти дни выкидывать никакой мусор из окон, иначе придется весь год решать чужие проблемы (видимо, авторы приметы ничего не знали про куклу Одиночество. — П рим. ред. ).

Новогоднюю елку необходимо украшать всей семьей. Считается, что это укрепит узы привязанности друг к другу.

Елка, поставленная в ближайшем к двери правом углу и наряженная детскими игрушками с ангелочком на макушке, сулит рождение ребенка.

Чем ярче и пышнее главное украшение праздника — тем богаче и лучше будет наступающий год.

Чтобы избавиться в новом году от неудач, болезней и безденежья, выбрасывая елку, тщательно выметите из дома всю хвою и сожгите ее.

Скудный праздничный стол — к бедности.

Чем больше на праздничном столе будет стоять бутылок с шампанским — тем более прибыльным и безбедным будет предстоящий год.





Способы загадывания желаний

Существуют десятки самых разных способов загадать желание под бой курантов. Однако, чтобы оно исполнилось, необходимо загадывать его правильно. В числе основных правил:

использовать в формулировках только настоящее время;

избегать негативных выражений, таких как «зуб даю», «кровь из носу» и так далее;

вместо слова «должен» использовать слово «буду»;

по возможности не употреблять частицу «не»;

загадывать желание следует, используя четкие формулировки, без двусмысленности.

Теперь переходим к способам загадывания желаний. Вот один из них: как только начался бой курантов, необходимо встать на стул, произнести свое желание и четко представить то время, когда оно уже исполнилось. Когда куранты бьют последний раз, необходимо спрыгнуть со стула, представляя, что вы прыгаете в новую жизнь, где уже все так, как вы хотите.

Есть еще один довольно простой способ: в тот момент, когда куранты бьют 12, нужно подойти к открытой форточке или выйти на балкон и вслух произнести свое желание. Считается, что положительная энергетика праздника поможет его быстрому исполнению.







Этот способ отлично подойдет не только для того, чтобы загадать желание, но и чтобы отлично провести время со своей семьей: необходимо смастерить какую-нибудь поделку, в процессе следует рассказать ей о своем сокровенном желании, а затем повесить на елку. Поделка должна провисеть на елке до конца праздников и «напитаться» энергией радости и волшебства. После этого изделие следует поставить на видное место. Считается, что оно будет напоминать о мечте и мотивировать исполнить ее.

А если желаний слишком много, можно написать их на 12 листочках. 1 января, как только проснетесь, возьмите любой листочек. Желание, написанное на нем, обязательно сбудется.