В Магнитогорске обсуждают перенос отделений двух горбольниц в новый медцентр

Многопрофильное учреждение построят в парке «Притяжение»

Часть отделений городских больниц № 1 и № 2 и первого роддома Магнитогорска могут перенести в будущий многопрофильный медицинский центр. Его строительство запланировано в парке «Притяжение». Об этом сегодня, 29 июля, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Информация о возможном сносе больниц и роддома постройки 1930—1940-х годов накануне появилась в социальных сетях. Но в ведомстве успокоили — о ликвидации учреждений речи не идет.

«Закрытие больниц № 1, № 2 и роддома № 1 в Магнитогорске в настоящий момент не планируется. Они остаются на своих местах для доступности оказания первичной медико-санитарной помощи. Пока только обсуждается вопрос о возможном переносе части отделений в будущий многопрофильный медицинский центр, где благодаря современному оборудованию и квалифицированным специалистам удастся добиться высокого качества медицинской помощи жителям Магнитогорска», — рассказали в Минздраве Челябинской области.

В ведомстве уточнили также, что горбольница № 1 оказывает медицинскую помощь более 109 тысячам человек, к горбольнице № 2 прикреплено более 53 тысяч человек, а в женской консультации роддома наблюдается около 59 тысяч пациенток.

Напомним, проект парка «Притяжение» и медцентра был представлен губернатору Алексею Текслеру в 2019 году в ходе его рабочего визита в Магнитогорск.





По медико-техническому заданию больница будет представлять собой комплекс на 660 коек — с лечебным отделением, в том числе рентгенодиагностическим, операционным и реабилитационным, инфекционным блоками. Также предусмотрено родильное отделение с акушерским блоком на 70 коек, отделением патологии беременности, послеродовым отделением, блоком интенсивной терапии для новорожденных и помещением для выписки.

По условиям проектно-изыскательские работы должны быть завершены не позднее 3 квартала 2022 года. Занимается этим компания с Сахалина ООО «Строй-Эксперт». Цена контракта — 100 миллионов рублей из средств областного бюджета.