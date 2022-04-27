Ремонтировать аэропорт в Магнитогорске за 5,7 млрд рублей будет московская компания

ФАС России разрешила выбрать подрядчика

В Магнитогорске выбрали подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса. В основном работы будут касаться обновления аэродрома. Контракт на 5,7 млрд рублей получила компания «Альмакоргрупп» из Москвы. Ремонт запланирован на 2022—2024 годы. Приступить к исполнению нужно будет уже в мае. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком масштабного ремонта аэродрома в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» является федеральное учреждение «Ространсмодернизация». На реконструкцию направили федеральные средства.

Согласно техзаданию, победитель торгов проведет усиление существующих покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы, отремонтирует единственную рулежную дорожку и построит вторую. В рамках реконструкции расширят второй перрон для стоянки самолетов до десяти мест, построят площадки для противообледенительной обработки воздушных судов. Помимо этого, в аэропортовом комплексе заменят радиотехническое оборудование, обновят систему светосигнального и метеорологического оборудования, аварийно-спасательную станцию, здание КПП с шлюзом пропуска, очистные сооружения и другие объекты, проведут благоустройство и озеленение территории. На время работ на аэродромных покрытиях полеты будут приостановлены.

Напомним, в июне 2021 года аэропорт Магнитогорска сменил собственника. Ранее он принадлежал государству через Росимущество. 100% акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» за 999,89 млн рублей приобрела компания «Ретранс» из Магнитогорска, входящая в структуру холдинга «Аэропорты регионов». В июле губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсуждал с новым руководством предстоящий ремонт и перспективы развития полетной программы.

По данным базы «Контур.Фокус», «Альмакоргрупп» — крупная дорожно-строительная компания с годовой выручкой в 11,7 млрд рублей. Фирма стала подрядчиком на 17 муниципальных и государственных объектах с суммой контрактов в 29 млрд рублей. Среди самых крупных проектов — строительство центральной кольцевой дороги, Волоколамского шоссе, эстакады с выходом на Можайское шоссе в Москве, ремонт Крымского моста, строительство транспортной развязки в Екатеринбурге (скоростное кольцо с выходом на Сибирский тракт).

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», ФАС России блокировала аукцион на реконструкцию аэропорта из-за жалобы потенциального участника торгов. Документацию исправили и продолжили процедуру.