Стали известны детали проекта первого велопешеходного моста в Челябинске

Уникальное сооружение с единственной опорой не навредит городскому бору

В Челябинске к сентябрю 2023 года построят велопешеходный мост через реку Миасс. Объект расположится в районе строящейся «РМК-Арены» и соединит жилые кварталы Северо-Запада, «спортивный город» и Шершневский городской бор.

Жители популярных микрорайонов наконец получат возможность гулять в рекреационной зоне и комфортно двигаться на велосипеде до центра, не используя личный транспорт и маршрутные такси. Это разгрузит парковки у памятника Курчатову, ЮУрГУ и парка Гагарина, снизит автомобильный трафик по ул. Худякова, ул. Труда и ул. Университетской Набережной в выходные дни.

Идея велопешеходного моста на этом участке реки возникла еще в 1980-е годы и активно обсуждалась в 2020-м, когда правительство области и администрация города занялись вопросами комфортной городской среды и велоинфраструктуры.





Проект первого челябинского вантового моста представили 4 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Уникальное сооружение спроектировали в промышленной группе КОНАР.

Внешне мост напоминает аналогичные вантовые конструкции в Европе, но рассчитан специально для Челябинска, под ширину реки Миасс и размеры площадки. Мост будет целиком изготовлен на челябинском предприятии «СПК-Чимолаи», входящем в группу КОНАР. И в дальнейшем компания возьмет на себя все обязательства по инженерно-техническому обслуживанию.

«Велопешеходный мост станет первым в Челябинске в части использования вантовой технологии. Сооружение на одной 40-метровой опоре будет состоять из двух пролетов в 20 и 60 метров. Такая асимметрия позволит придать динамический характер всей конструкции», — отметил Петр Сечкин, директор по развитию направления производства металлоконструкций АО «КОНАР».





Площадка, на которой будут строить мост, — особенная с точки зрения рельефа и статуса земель. Территория Шершневского бора и пойма реки Миасс имеют статус особо охраняемых природных объектов. Поэтому будущий вантовый мост имеет уникальную конструкцию — его опора будет размещена только на одном берегу.

«Проект первого для Челябинска вантового моста предполагает размещение несущих конструкций исключительно с одного берега реки Миасс, там, где сейчас строится „РМК-Арена“ и другие спортивные сооружения. Эти земли не относятся к охраняемым территориям. На другом берегу никаких строительно-монтажных работ в границах ООПТ не будет», — подчеркнул Павел Крутолапов, главный архитектор Челябинска.

Мост на эскизах выполнен в стилистике био-тек, с футуристичным дизайном. Определенно, такой необычный объект пополнит «открыточные» виды города и станет одним из новых сооружений — архитектурных доминант, определяющих облик Челябинска.

«Мы разработали современный дизайн моста, который отлично впишется в архитектурный облик мегаполиса. Это не просто техническое сооружение для перехода, это красивое место, место сбора молодежи. Он появится на открытках и, уверен, вызовет миллионы улыбок у жителей города», — комментировал руководитель промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко на презентации проекта в рамках выставки «Иннопром».





Новый мост отлично вписывается в архитектурный генплан Челябинска, согласно которому набережная реки Миасс на всем протяжении городской территории является так называемой осью зеленого каркаса Челябинска.

«На уровне генерального плана развития города мы продвигаем идею зеленого каркаса — создания каскада рекреационных территорий вдоль реки Миасс от Шершневского бора до Каштакского. Велопешеходный мост и благоустроенная территория вокруг него по левому берегу реки станет одним из этапов комплексного развития. Первый в Челябинске вантовый мост — показатель высокого уровня архитектурной эстетики города», — отметил Павел Крутолапов.

Велопешеходный мост замкнет кольцевой прогулочный маршрут по Северо-Западу, через лес и в центр Челябинска. При этом новых дорожек по лесу прокладывать не будут. В качестве экотроп задействуют уже существующие тропинки через лес, которые и так используются горожанами для прогулок пешком и на велосипеде.

Мост планируют возвести к сентябрю 2023 года и приурочить открытие ко Дню города.