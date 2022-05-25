Правительство РФ назвало концессионера для строительства кампуса в Челябинске

До заключения соглашения, по оценке первого вице-губернатора Ирины Гехт, осталось около месяца

Федеральное правительство определило компании, которые займутся строительством в регионах сети кампусов международного уровня в России. Как следует из текста распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, челябинским кампусом займется ООО «Челябинская инвестиционная компания».



«Безусловно, радует, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, проект кампуса не был заморожен. Переговоры с "Челябинской инвестиционной компанией" идут уже давно, теперь предприятие упомянуто в постановлении федерального правительства. Концессионное соглашение - очень серьезный правовой и экономический документ, он тщательно проверяется. Но сейчас мы уже на финальной стадии, думаю, в течение месяца концессия будет заключена», - рассказала Первому областному информагентству первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По данным из открытых источников, компания была зарегистрирована 8 июля 2021 года под названием «Магаданская концессионная компания 2», в феврале 2022 года была переименована в «челябинскую». Учредителями выступают три предприятия. 49,5 процента долей принадлежит ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг».



Как сообщало ИА «Первое областное», руководство ВТБ уже проявляло интерес к строительству кампуса на территории ЧелГУ и ЮУрГУ. Возможность заключения концессионного соглашения по этому проекту обсуждалась в январе 2022 года на рабочей встрече губернатора Алексея Текслера и старшего вице-президента ВТБ Андрея Киселева.

«Проект кампуса — не университетский, он делается в интересах вуза Челябинской областью. Область работает крайне активно, это отмечают и на федеральном уровне. Но все пожелания и уточнения со стороны ЧелГУ и ЮУрГУ обязательно учитываются», — уточнил ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев.



Напомним, решение о строительстве в Челябинске кампуса международного уровня было принято федеральными властями летом 2022 года. Общая площадь объекта — более 120 тысяч квадратных метров, на территории должны располагаться учебные аудитории, исследовательские лаборатории, супер- или нейрокомпьютер, технопарк, бизнес-инкубатор, конференц-залы, амфитеатр, спортивные залы и спортивные площадки, общежитие, апарт-отель, офисы и исследовательские подразделения, а также коворкинг для подразделений индустриальных компаний. Кампус планируется разместить на двух площадках: это реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета.