﻿На завершение реставрации храма Александра Невского в Челябинске выделили 828 млн рублей

Все работы закончат к 1 декабря 2024 года

Министерство культуры Российской Федерации объявило аукцион по поиску подрядчика, который завершит проведение реставрационных работ в храме Александра Невского на Алом поле в Челябинске. Церковь, построенная в 1907—1914 годах, является объектом культурного наследия регионального значения. Начальная цена контракта — 827,99 млн рублей. Средства направят из федерального бюджета. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«Основание для производства работ — проектная документация, разработанная ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская». Получено положительное заключение Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы (Екатеринбургский филиал) на проектную документацию, на проверку достоверности сметной стоимости. Акционерным обществом „Ренессанс-Реставрация“ получено согласование Государственного комитета охраны объектов культурного наследия», — отмечается в техническом задании.

Подрядчику предстоит выполнить:



ремонтно-реставрационные работы в интерьерах;

изготовление и укладку метлахской плитки;

работы по изготовлению и устройству архитектурных элементов на фасаде, крыльце, в приямках;

устройство кровли;

утепление чердачного перекрытия;

устройство водосточной системы, шахты и каналов для забора воздуха;

воссоздание столярных заполнений и фурнитуры;

декоративную облицовку интерьеров;

воссоздание живописи и мозаики;

усиление и гидроизоляцию фундамента;

устройство инженерных сетей.

Заявки организатор аукциона принимает до 30 декабря этого года. Обязательное условие — наличие лицензии на работу по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Если подрядчик планирует привлекать субподрядные организации, у них тоже должны быть соответствующие лицензии и допуски. Итоги конкурса планируют подвести 11 января 2023-го. Установленный срок исполнения работ по контракту — до 1 декабря 2024 года. Сам договор будет действовать до 31 декабря 2024-го.

Александро-Невская церковь была закрыта в 1930-е годы. В советское время здание занимали типография, шахматный клуб, планетарий, картинная галерея. До 2014 года там находился зал органной и камерной музыки. Орган в январе 2014-го перевезли в бывший кинотеатр «Родина» на улице Кирова. Сам храм Александра Невского передали Челябинской епархии РПЦ в августе 2010 года. В феврале 2020-го стартовал аукцион на реставрацию церкви с начальной ценой контракта 500 млн рублей. Победителем конкурса стала компания «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. К работе она приступила в начале июня того же года. Богослужения стали проводить в соседнем здании.

Проведение реставрации контролировали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова. Им показывали обновленную кладку, которую сложно отличить от подлинной, а также исторические фрески и росписи, десятилетиями скрывавшиеся за штукатуркой. В середине августа этого года состоялось освящение пяти крестов и девяти куполов храма Александра Невского, а в начале декабря освятили главный крест и купол церкви. В ближайшее время со здания уберут строительные леса.