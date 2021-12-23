Стройка в Джабыке, новые трамваи и набережные: чем запомнится 2021‑й жителям Челябинской области

ИА «Первое областное» рассказывает о самых ярких проектах уходящего года

Уходящий 2021 год запомнится жителям Челябинской области несколькими крупными проектами. Много было сделано для улучшения качества жизни. У Челябинска появился базовый авиаперевозчик, крупный завод сменил собственника, из-за закрытых границ власти обратили внимание на внутренний туризм. Увы, не обошлось без печальных событий — возведение домов в пострадавшем от пожаров Джабыке и строительство дороги к поселку стали одними из самых приоритетных проектов в этом году. Информационное агентство «Первое областное» выбрало десять реализованных проектов, которые долгие годы будут положительно влиять на жизнь людей.

Зеленый холм вместо мусора

Рекультивация городской свалки в Челябинске проводилась в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» с июля 2019 года по октябрь 2021 года. На ликвидацию полигона направляли 4,5 млрд рублей. Подрядчиком выступало ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом»).





Челябинская свалка, расположенная в границах города, содержала 17,5 млн кубических метров отходов, которые начали складировать еще в 50-х годах прошлого века. Уже к 1980 году потенциал полигона был исчерпан, однако закрыли его только в сентябре 2018 года. Это событие стало долгожданным. На федеральном уровне рекультивацию челябинской свалки называют уникальным проектом, опыт реализации которого можно использовать для подобных работ в других регионах.





Впервые в России в полезное использование возвращена территория площадью 74,5 га. Рекультивация помогла на 30% сократить выбросы вредных веществ в атмосферу Челябинска. В будущем на месте полигона могут появиться горнолыжный курорт или парк с арт-объектами. В ближайшие годы власти региона планируют провести рекультивацию свалок в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Верхнем Уфалее и Озерске. Проектная документация для ликвидации полигонов в двух первых городах будет готова к концу 2022-го.

Река как место притяжения

В уходящем году Челябинск получил сразу три набережные. Они появились в центре города у реки Миасс. Новые прогулочные зоны у КРК «Мегаполис», концертного зала им. С. С. Прокофьева и недостроенного конгресс-холла позволили закольцевать общественное пространство. Теперь прогуляться возле воды можно от моста по Свердловскому проспекту до развязки на улице Братьев Кашириных и обратно. Возле «Мегаполиса» набережная открылась в августе, у филармонии — ко Дню города — в первой половине сентября, на противоположном берегу — в начале ноября. В середине декабря прогулочную зону у КРК дополнили вторым в Челябинске «Гастропарком».





Самым масштабным и проблемным оказался проект возле концертного зала. К работе приступали еще в 2019 году. Благоустроить южный берег Миасса должны были к концу 2020 года, однако планы сорвались по вине подрядчика. В начале этого года контракт получила другая компания, которая и завершила создание пространства. Общий объем направленных средств составил более 500 млн рублей.





Одна из особенностей новых набережных — открытый вид на реку. Для этого были установлены специальные металлические ограждения. Они вскоре появятся и возле Исторического музея Южного Урала. Гранитный парапет там должны убрать до 1 марта 2022 года. Новые набережные в этом году появились также и в Магнитогорске, Златоусте и Нязепетровске.

На «красных крыльях»

Международный аэропорт Челябинска имени И. В. Курчатова 29 апреля принял самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings. Этот борт стал первым, базирующимся в воздушной гавани столицы Южного Урала. Благодаря появлению базового перевозчика челябинский аэропорт теперь предлагает перелеты в разные города России.





В этом году жители региона смогли слетать в Геленджик, Калининград, Махачкалу, Мурманск, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск, Астрахань, Новый Уренгой, Пермь, Уфу, Минеральные Воды и Екатеринбург (последние два рейса были из Магнитогорска). В январе 2022 года начнутся полеты в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. Кроме того, Red Wings продолжит выполнение рейсов в Мурманск, Норильск, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск. Всего же в 2022 году из аэропортов Челябинска и Магнитогорска (воздушную гавань металлургической столицы региона, кстати, в этом году продали) планируется запустить 32 субсидируемых и коммерческих маршрута. Для этого Red Wings пригонит на базирование еще два-три самолета.





Кроме направлений по России, перевозчик планирует летать и за границу. Так, под конец года Росавиация согласовала рейсы из Челябинска в Минск (Республика Беларусь). Приход базовой авиакомпании совпал с завершением реконструкции аэропорта. В конце мая открылся терминал международных воздушных линий. Там увеличили число кабин паспортного контроля и провели техническое перевооружение.

«Инфекционка» стала больше

Областной инфекционный центр в Малой Сосновке расширился до 14 корпусов в апреле этого года. За счет этого мощность медучреждения в режиме чрезвычайной ситуации составит почти 750 коек. На территории больницы кроме реанимационных палат и боксов с отдельными выходами на улицу расположены отделение лабораторной диагностики, бактериологическая лаборатория, отделение лучевых методов диагностики, в том числе с компьютерным томографом, отделение инструментальной диагностики с оборудованием экспертного класса, общежитие для сотрудников.





Хирургический модуль с двумя операционными позволяет не транспортировать пациентов в другие больницы, а оказывать экстренную помощь на месте. В штате — 140 специалистов. Новое медучреждение входит в структуру областной клинической больницы № 3 Челябинска. Первую очередь инфекционной больницы возвели всего за 74 дня. Открытие 11 корпусов состоялось в начале ноября 2020 года. Общая стоимость проекта составила чуть более 3 млрд рублей. Объект был построен по концепции подобного госпиталя в Уфе. Потребность в медучреждении такого формата назрела давно, а пандемия коронавируса только ускорила его появление. Отметим, что в середине декабря опыт строительства челябинского инфекционного центра представили на Всероссийском медицинском форуме.





Ездить с комфортом

В начале года в Челябинске запустили масштабное обновление трамвайного парка. Аукцион на поставку 30 вагонов выиграл «Торговый дом СТМ», входящий в группу «Синара». Заказ на 1 млрд рублей компания сделала на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, тем самым загрузив производство. Транспорт начал выходить в рейсы осенью. В конце года в Челябинске стартовала масштабная реконструкция трамвайных путей.





Новые трамваи в этом году получили также Магнитогорск и Златоуст. В металлургическую столицу региона по проекту «Чистый воздух» поступили 10 вагонов от УКВЗ. На эти цели из федерального бюджета выделяли 370 млн рублей. Златоуст получил пять трамваев из Ижевска, на что направили 50 млн рублей. Миасс в уходящем году за 81 млн рублей обзавелся четырьмя новыми троллейбусами производства вологодского завода.





Кроме того, для Челябинска в этом году в рамках программы «Чистый воздух» купили 157 автобусов на газомоторном топливе. Машины марок ЛиАЗ и Volgabus уже перевозят горожан. На автобусы для южноуральской столицы из федерального бюджета направляли 2 млрд рублей. Добавим, что в октябре министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заключило с компанией «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» концессионное соглашение по развитию троллейбусного парка. В региональном центре модернизируют существующую контактную сеть, два депо и энергохозяйство, а также обновят 168 троллейбусов. 40 из них поступят в Челябинск уже в 2022 году.

Трубное слияние

В марте группа ЧТПЗ (объединяла Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод) перешла под управление Трубной металлургической компанией со штаб-квартирой в Москве. ТМК владеет Дмитрий Пумпянский, президент упомянутой выше группы «Синара». Сумма сделки составила 84,2 млрд рублей. Столько прежним владельцам челябинского завода заплатили за 86,54% акций.





К октябрю ТМК получила все 100% акций ЧТПЗ. Осенью новый собственник вывел из состава группы Первоуральский новотрубный завод и несколько сервисных компаний. Слияние ЧТПЗ и ТМК привело к появлению игрока на рынке бесшовных труб с долей около 98%. В финансовой отчетности холдинга за первое полугодие говорится об увеличении выручки на 56% — до 174,28 млрд рублей.

Новый владелец ЧТПЗ пообещал властям Челябинска и области не сворачивать социальные проекты предприятия. Один из крупных — набережная озера Смолино, реконструируемая по инициативе завода. Создание общественного пространства продолжается, в этом году открыли часть объекта. Что касается бизнес-планов, то в перспективе ЧТПЗ может принять участие в строительстве газопровода «Пакистанский поток».

«Образовательные» стройки

В 2021 году в регионе возвели 11 детских садов и 3 школы. Учреждения для малышей появились в Челябинске, Магнитогорске и Коркино, для детей постарше — в Челябинске, Верхнеуральске и Кунашаке.





Один из крупнейших объектов сдали в эксплуатацию в челябинском микрорайоне Академ Riverside. Школа рассчитана на 1100 мест. Ввод образовательного учреждения в эксплуатацию был запланирован на 2022 год, но губернатор Алексей Текслер потребовал максимально ускорить работы (к строительству приступали в 2020-м). На достройку школы направляли 270 млн рублей.

Еще одна большая школа — на 1000 мест — строится в копейском поселке Тугайкуль. Закончить работу планируется в начале 2022 года. Кроме того, в ближайшие годы в Челябинской области впервые построят школы и детские сады с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Два таких объекта появятся в загородном квартале «Белый хутор» (поселок Западный Сосновского района). Школа будет на 1100 мест, детский сад с ясельными группами — на 278 мест. Эти объекты уже согласованы на федеральном уровне. Еще четыре образовательных учреждения планируется построить с использованием государственных инфраструктурных облигаций в поселках Привилегия и Парковый-Премиум (Парковый-3).





Стоит упомянуть и открытие в Челябинске после масштабной реконструкции детской филармонии. На месте прежнего здания, закрытого в 2008 году, возвели красно-белый двухэтажный корпус с панорамными окнами. Там уже занимаются юные музыканты и вокалисты. Планируется организовать образовательный центр Юрия Башмета, проект которого разрабатывается.

Помогли всем миром

Пожары на юге Челябинской области стали главной трагедией уходящего 2021-го. В начале июля вспыхнул Джабык-Карагайский бор. Огонь быстро подошел к населенным пунктам Еленинского сельского поселения. Пожар охватил два поселка — Джабык и Запасное, было уничтожено 72 жилых дома и десятки хозпостроек. Без крова остались 58 семей. Один человек погиб.





После победы над огнем начались восстановительные работы. Всем, кто захотел остаться в родных поселениях, построили новые дома с чистовой отделкой и сантехникой. Тем же, кто решил переехать или не ждать окончания строительства, предоставили компенсацию на покупку жилья. Пострадавшие южноуральцы получили материальную помощь от области, а также многие полезные вещи от неравнодушных земляков. Кроме того, в сгоревшем бору возле Джабыка высадили 66 тыс. саженцев сосны. Стоит отметить, что спасатели и пожарные, вставшие на борьбу с огнем, получили госнаграды.





В ноябре стартовал ремонт дороги между селом Париж и поселком Джабык. Из резервного фонда по распоряжению президента РФ Владимира Путина направляли 465,7 млн рублей. Основание будущей асфальтированной дороги уже готово, частично выполнен нижний слой. Работы продолжатся в следующем году после старта строительного сезона. Хорошего пути, связывающего два населенных пункта, никогда не было. После огня, по словам местных жителей, дорога превратилась в стиральную доску. Поэтому объект долгожданный. И это не единственное обновление в том краю. В 2022 году в поселке Джабык начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.





Привлекают метеоритом

Национальный брендовый маршрут — один из элементов информационного продвижения региона. Своеобразная визитная карточка появилась у Челябинской области весной, как раз к летнему туристическому сезону. Маршрут с громким названием «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!» согласован Ростуризмом и Ассоциацией туроператоров, он отвечает требованиям отрасли по инфраструктуре и информационной насыщенности.





За четыре дня предлагается посетить несколько городов и природных достопримечательностей региона. В Миассе в списке мест значатся краеведческий музей, дом купца Смирнова, музей Ильменского заповедника и озеро Тургояк. В Златоусте — краеведческий музей, оружейная слобода «АиРовка», оружейная фабрика и национальный парк «Таганай». В Сатке для туристов проведут обзорную экскурсию по городу, затем в программе — музей комбината «Магнезит» и Карагайский карьер. В Челябинске три точки осмотра — открытый в 2020 году Центр исторического наследия ЮУЖД, Государственный исторический музей Южного Урала, где находится метеорит, и Кировка.





Стоимость тура фиксированная, в 2021 году она составляла почти 17 тыс. рублей. Отметим, что для популяризации туризма в Челябинской области в регион приглашали телевизионные программы «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым», «Сесиль в стране чудес» и «По секрету всему свету». Кроме того, на Южный Урал приезжали представители Ростуризма.

Природа под охраной

В июне губернатор Алексей Текслер подписал постановления об уточнении границ прежних памятников природы и о создании в регионе новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это событие стало первым подобным за много лет. Статус памятника природы должен помочь сберечь флору и фауну Южного Урала. Долина реки Тогузак, объединившая Шумный брод и Белый камень, создана для сохранения долинного природного комплекса водоема. Река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси стала особо охраняемым природным комплексом регионального значения. Несмотря на то что статус памятника природы река Юрюзань носит с 1987 года, границы территории не устанавливались. Теперь в территорию вошли Пещера Салаватская, Провальный ключ, Хваточный и Монахов гребни.





После внесения уточненных границ и площади создан памятник природы — река Ай (от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак). Особый статус эта территория получила еще в 1987 году, но характеристики не устанавливались. После комплексного исследования в состав памятника природы включили пещеру Кургазакскую и Аверкиеву яму. Также статус особо охраняемой природной территории с категорией «памятник природы регионального значения» получило озеро Еланчик. В 2022 году ожидается создание еще двух особо охраняемых природных территорий — статус «памятник природы» получат Леоновские горы в Верхнеуральском районе и Устиновские известняки в Миасском городском округе.





Фото: ИА «Первое областное», пресс-службы правительства и профильных министерств Челябинской области, ЧТПЗ

