Бюджет Челябинской области на 2021 год вырос на 3,9 миллиарда рублей

Дополнительные средства будут направлены на стройку, модернизацию библиотек и оснащение кукольных театров

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области распределили дополнительные поступления регионального бюджета, сообщает пресс-служба ЗСО. Казна Южного Урала пополнилась на 3,9 миллиарда рублей за счет федеральных трансфертов и собственных доходов.



По данным пресс-службы Заксобрания, 3,2 миллиарда поступлений составили собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета, еще 700 миллионов рублей поступило из федерального центра. Деньги будут направлены на развитие социальных проектов и экономики региона, решили участники комитета по бюджету и налогам ЗСО.

«За счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации 480 миллионов рублей будут направлены на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Более 270 миллионов пойдут на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ. На создание модельных муниципальных библиотек — 25 миллионов. По 15 миллионов будет направлено на поддержку сельского хозяйства и культуры, 4 миллиона — на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров», — уточнил вице-спикер Заксобрания Юрий Карликанов.

Изменения будут утверждены на ближайшем пленарном заседании ЗСО. Таким образом, бюджет Челябинской области на 2021 год составит 225,8 миллиарда рублей и останется бездефицитным.