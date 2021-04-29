Авиакомпания Red Wings стала базовым перевозчиком челябинского аэропорта

В столицу Южного Урала прибыл первый Sukhoi Superjet

Международный аэропорт Челябинска имени И.В. Курчатова 29 апреля принял самолет Sukhoi Superjet авиакомпании Red Wings. Этот борт, прибывший коммерческим рейсом из Москвы, будет первым, базирующимся в воздушной гавани столицы Южного Урала, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Прилетевший Sukhoi Superjet совершенно новый, его авиакомпания получила неделю назад. После захода на посадку самолет проехал под водяной аркой. В аэропорту соблюдают традицию по встрече воздушных судов, прилетающих первым рейсом.



Самолет предназначен для выполнения перелетов по разным направлениям. Находиться на межрейсовых стоянках и проходить мелкий ремонт он будет именно в аэропорту Челябинска. Кроме того, авиакомпания Red Wings уже зарегистрировала в городе свой филиал. Бортпроводников регулярных рейсов, совершаемых из областного центра, трудоустроят в местном подразделении компании. Поэтому регион будет получать налоги с деятельности перевозчика.





«Без базирования в городе существенно снижается время нахождения самолета в аэропорту, появляются сложности в логистике. Не имея базы и специальных условий сложнее развивать географию полетов. Наличие самолета подразумевает более активное участие в улучшении транспортной доступности региона. Чем нас заинтересовал Челябинск? Мы увидели желание со стороны правительства и руководства аэропорта, подкрепленное действиями, чтобы развить этот проект. Без партнерства ни одна авиакомпания не может развиваться. Это третий приход авиакомпании в Челябинск. Несколько лет назад мы пытались летать из Москвы на лайнерах Ту-204. Но, к сожалению, мы не выдержали конкуренцию и ушли. Сейчас мы пришли в качественно другом виде, с новым продуктом. Надеюсь, что сотрудничество с правительством региона и руководством холдинга „Новапорт“ будет удачным. Мы эксплуатируем не только Sukhoi Superjet, но и Aibus-320 и Boing-777. При запросах мы может залететь в Челябинск и с этими самолетами», — рассказал генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев.

С 1 мая авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы из челябинского аэропорта по четырем маршрутам: в Махачкалу и Мурманск (по два отправления в неделю), Норильск и Геленджик (по одному вылету в неделю). Все они субсидируемые, поэтому цены на них будут доступными. После планируется запуск перелетов в Сургут и Нижневартовск, Калининград, Ханты-Мансийск, а в июне — в Симферополь и Сочи. Часть этих рейсов также будет субсидироваться. Также авиаперевозчик рассматривает вариант организации рейсов в Москву и Санкт-Петербург. После разрешения международных полетов Red Wings намерен связать Челябинск со странами СНГ, Средней Азии и Закавказья.



«Мы открыли программу, которой занимались не один год. Очень серьезно к этой теме подошли, потому что находимся близко к Екатеринбургу, и должны показать свои преимущества для челябинцев. Мы давно искали базовую авиакомпанию для Челябинска, провели много переговоров. Базовая компания — это другой уровень развития аэропорта. Рады, что достигли договоренности с Red Wings. С компанией мы нашли правильный путь развития авиасообщения из Челябинска. Но многое зависит от тарифов на перелеты, качества обслуживания аэропорта, субсидирования рейсов», — отметил генеральный директор холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков.





По словам Сергея Рудакова, в 2021 году челябинский аэропорт намерен увеличить пассажиропоток на 8% по сравнению с 2019-м. Показатель не сравнивают с прошлым пандемийным годом, когда авиаперевозки очень сильно сократились. В 2022 году из аэропортов Челябинска и Магнитогорска планируют запустить 32 субсидируемых и коммерческих маршрута.



«Билеты субсидируемых рейсов стоят дешевле, потому что установлен „потолок“, выше которого цена быть не может. В отличие от коммерческих, где при высокой загрузке и в пик сезона сильно дорожают даже билеты эконом-класса. Субсидирование маршрутов производится из бюджетов Челябинской области, России и региона, куда совершаются полеты. Челябинская область предоставляет из общей суммы примерно 25%. Обычно маршрут субсидируется первое время, а через два-три-четыре года становится коммерческим. Либо сначала мы субсидируем рейс весь год, потом переходим на сезонное субсидирование — например, на зимний период. Если какой-то рейс по объективным причинам не переходит на коммерцию, программа по его субсидированию завершается», — пояснил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Генеральный директор турбюро «Спутник» и представитель Ассоциации туристических организаций Челябинской области Людмила Мосина, присутствовавшая на мероприятии, отметила, что наличие в аэропорту базового перевозчика важно. Благодаря этому повышается мобильность, в том числе туристическая, и ускоряется решение различных вопросов с перевозкой пассажиров. Кроме того, она заявила об удачном географическом положении челябинского аэропорта, что сможет использовать базовый авиаперевозчик. Также Людмила Мосина выразила надежду, что местные туроператоры смогут наладить сотрудничество с Red Wings по перелетам туристических групп. По словам гендиректора авиакомпании, они готовы работать и со сферой туризма.



Отметим, что в 2022 году Red Wings планирует перегнать в Челябинск на базирование два-три самолета. Всего же в аэропорту южноуральской столицы будут находиться пять-шесть воздушных судов авиакомпании. Также рассматривается вариант создания авиационно-технической базы с ангаром для проведения сложного ремонта самолетов. Организация этого объекта возможна совместно с «Новапортом».