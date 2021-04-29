Международный аэропорт Челябинска имени И.В. Курчатова 29 апреля принял самолет Sukhoi Superjet авиакомпании Red Wings. Этот борт, прибывший коммерческим рейсом из Москвы, будет первым, базирующимся в воздушной гавани столицы Южного Урала, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Прилетевший Sukhoi Superjet совершенно новый, его авиакомпания получила неделю назад. После захода на посадку самолет проехал под водяной аркой. В аэропорту соблюдают традицию по встрече воздушных судов, прилетающих первым рейсом.
Самолет предназначен для выполнения перелетов по разным направлениям. Находиться на межрейсовых стоянках и проходить мелкий ремонт он будет именно в аэропорту Челябинска. Кроме того, авиакомпания Red Wings уже зарегистрировала в городе свой филиал. Бортпроводников регулярных рейсов, совершаемых из областного центра, трудоустроят в местном подразделении компании. Поэтому регион будет получать налоги с деятельности перевозчика.
«Без базирования в городе существенно снижается время нахождения самолета в аэропорту, появляются сложности в логистике. Не имея базы и специальных условий сложнее развивать географию полетов. Наличие самолета подразумевает более активное участие в улучшении транспортной доступности региона. Чем нас заинтересовал Челябинск? Мы увидели желание со стороны правительства и руководства аэропорта, подкрепленное действиями, чтобы развить этот проект. Без партнерства ни одна авиакомпания не может развиваться. Это третий приход авиакомпании в Челябинск. Несколько лет назад мы пытались летать из Москвы на лайнерах Ту-204. Но, к сожалению, мы не выдержали конкуренцию и ушли. Сейчас мы пришли в качественно другом виде, с новым продуктом. Надеюсь, что сотрудничество с правительством региона и руководством холдинга „Новапорт“ будет удачным. Мы эксплуатируем не только Sukhoi Superjet, но и Aibus-320 и Boing-777. При запросах мы может залететь в Челябинск и с этими самолетами», — рассказал генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев.
С 1 мая авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы из челябинского аэропорта по четырем маршрутам: в Махачкалу и Мурманск (по два отправления в неделю), Норильск и Геленджик (по одному вылету в неделю). Все они субсидируемые, поэтому цены на них будут доступными. После планируется запуск перелетов в Сургут и Нижневартовск, Калининград, Ханты-Мансийск, а в июне — в Симферополь и Сочи. Часть этих рейсов также будет субсидироваться. Также авиаперевозчик рассматривает вариант организации рейсов в Москву и Санкт-Петербург. После разрешения международных полетов Red Wings намерен связать Челябинск со странами СНГ, Средней Азии и Закавказья.
«Мы открыли программу, которой занимались не один год. Очень серьезно к этой теме подошли, потому что находимся близко к Екатеринбургу, и должны показать свои преимущества для челябинцев. Мы давно искали базовую авиакомпанию для Челябинска, провели много переговоров. Базовая компания — это другой уровень развития аэропорта. Рады, что достигли договоренности с Red Wings. С компанией мы нашли правильный путь развития авиасообщения из Челябинска. Но многое зависит от тарифов на перелеты, качества обслуживания аэропорта, субсидирования рейсов», — отметил генеральный директор холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков.
По словам Сергея Рудакова, в 2021 году челябинский аэропорт намерен увеличить пассажиропоток на 8% по сравнению с 2019-м. Показатель не сравнивают с прошлым пандемийным годом, когда авиаперевозки очень сильно сократились. В 2022 году из аэропортов Челябинска и Магнитогорска планируют запустить 32 субсидируемых и коммерческих маршрута.
«Билеты субсидируемых рейсов стоят дешевле, потому что установлен „потолок“, выше которого цена быть не может. В отличие от коммерческих, где при высокой загрузке и в пик сезона сильно дорожают даже билеты эконом-класса. Субсидирование маршрутов производится из бюджетов Челябинской области, России и региона, куда совершаются полеты. Челябинская область предоставляет из общей суммы примерно 25%. Обычно маршрут субсидируется первое время, а через два-три-четыре года становится коммерческим. Либо сначала мы субсидируем рейс весь год, потом переходим на сезонное субсидирование — например, на зимний период. Если какой-то рейс по объективным причинам не переходит на коммерцию, программа по его субсидированию завершается», — пояснил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.
Генеральный директор турбюро «Спутник» и представитель Ассоциации туристических организаций Челябинской области Людмила Мосина, присутствовавшая на мероприятии, отметила, что наличие в аэропорту базового перевозчика важно. Благодаря этому повышается мобильность, в том числе туристическая, и ускоряется решение различных вопросов с перевозкой пассажиров. Кроме того, она заявила об удачном географическом положении челябинского аэропорта, что сможет использовать базовый авиаперевозчик. Также Людмила Мосина выразила надежду, что местные туроператоры смогут наладить сотрудничество с Red Wings по перелетам туристических групп. По словам гендиректора авиакомпании, они готовы работать и со сферой туризма.
Отметим, что в 2022 году Red Wings планирует перегнать в Челябинск на базирование два-три самолета. Всего же в аэропорту южноуральской столицы будут находиться пять-шесть воздушных судов авиакомпании. Также рассматривается вариант создания авиационно-технической базы с ангаром для проведения сложного ремонта самолетов. Организация этого объекта возможна совместно с «Новапортом».