УФАС разрешило отдать контракт на ремонт дороги в Джабык проблемной фирме из Челябинска

Ведомство не нашло нарушений в торгах

Челябинское УФАС России признало необоснованной жалобу на аукцион по ремонту дороги Фершампенуаз — Париж, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Заблокировать торги с ценой контракта в 465,7 млн рублей пыталась компания «Контракт» из Сочи. Теперь Миндортранс региона может заключить контракт с победителем конкурса — «Уралдорстроем».

«Уралдорстрой» получил контракт по начальной цене в 465,7 млн рублей, поскольку больше на торги не заявилась ни одна компания. Эта фирма хорошо известна на Южном Урале в сфере дорожного строительства, раньше она называлась «ЯКК». Организация работает на рынке муниципального заказа с 2012 года. Подрядчик выполнял 78 контрактов на общую сумму 1,4 млрд рублей.

В мэрии Челябинска неоднократно предпринимали попытки для включения ООО «Уралдорстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. По данным администрации, в 2019 году компания предоставила поддельную банковскую гарантию при участии в конкурсе на ремонт дорог. В 2021 году подрядчик заявился на два аукциона, но указал ложные сведения о наличии производственных мощностей. Мэрия дважды просила антимонопольное ведомство отстранить компанию от торгов. УФАС отказало и в 2021 году обязало комитет дорожного хозяйства заключить контракт на ремонт дорог с «Уралдорстроем».

Заказчиком работ по строительству дороги в Джабык выступает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Согласно материалам, дорога протяженностью 19 км будет двухполосной. Ширина полосы движения составит 3 м, проезжей части — 6 м, пешеходной части — 2 м. Вид покрытия — асфальтобетон.

Ранее построить асфальтированную дорогу от Джабыка до Парижа просили губернатора Алексея Текслера жители Джабыка, пострадавшие в июле этого года от природных пожаров. Хорошего пути, связывающего два населенных пункта, никогда не было. После огня, по словам местных жителей, дорога превратилась в стиральную доску.