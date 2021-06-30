Министерство экологии навело порядок в границах заповедников Южного Урала

По поручению Алексея Текслера уточнены границы 22 особо охраняемых территорий региона

Губернатор Алексей Текслер подписал постановления о создании в регионе новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и уточнении границ старых памятников природы, сообщает пресс-служба главы Челябинской области. Статус областного памятника должен помочь сохранить уникальную природу Южного Урала.



Как сообщают в пресс-службе губернатора, региональное министерство экологии по поручению главы региона определило границы и площади ООПТ. Как выяснилось, многие памятники культуры свой особый статус получили еще в советские времена, но по факту границы территорий установлены не были, так что обеспечивать надзор за «заповедными местами» было весьма сложно. Между тем особый режим охраны включает ряд серьезных ограничений: в ООПТ нельзя просто так получить земельные или строительные участки, начать строительство, ловить рыбу и многое другое.

Одна из новых особо охраняемых территорий — долина реки Тогузак, в нее входят такие достопримечательности как Шумный брод и Белый камень. Уточнены границы памятников регионального значения — рек Юрюзань и Ай и озера Еланчик. Юрюзань вошла в ООПТ от Смирновского моста до устья реки Наси. Кстати, статус памятника природы знаменитая южноуральская река получила еще в 1987 году. Однако четкие границы Минэкологии установило только сейчас. Теперь в эту территорию входят также Салаватская пещера, Провальный ключ, Хваточный и Монахов гребни.

Также уточнены границы памятника природы на реке Ай, от устья Бейды до деревни Сикияз-Тамак. Он тоже существует с 1987 года и также страдал без участия экологов и кадастровых инженеров. Теперь в ООПТ «Река Ай» входят Кургазакская пещера и Аверкиева яма.

Кроме того, уточнены границы и площадь Нязепетровского заказника. Алексей Текслер также подписал постановление об уточнении статуса ООПТ федерального уровня — недавно созданного нацпарка «Зигальга».

Добавим, до конца года будут уточнены границы еще семи особо охраняемых территорий.