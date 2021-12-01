Самая долгожданная школа Челябинска почти готова к открытию

Образовательный центр № 7 в микрорайоне Академ Риверсайд сдают раньше срока

До открытия школы в микрорайоне Академ Риверсайд остались считанные недели. Школьники с нетерпением ждут момента, когда смогут учиться буквально под окнами своих домов. А пока мы предлагаем заглянуть в новую школу.









Это просторный холл и чистенький гардероб новой школы.

Здание школы не просто достроено, оно обставлено мебелью.

«Образовательный центр № 7 уже получает все необходимое учебное оборудование для кабинетов, полностью оснащены пищеблок, спортивные и тренажерные залы, зал хореографии, в классах установлена мебель и смонтированы интерактивные доски, продолжается поставка учебников», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь городского комитета по делам образования Екатерина Самарина.

Как пояснили в Минобре Челябинской области, в эти дни школа проходит проверку Роспотребнадзора. А потом будет запущен процесс получения лицензии на образовательную деятельность. Это займет еще не менее десяти дней.





Кабинет начальной школы и класс биологии.

При хорошем раскладе уже к Новому году школа закончит все необходимые процедуры, и в январе дети смогут прийти сюда на учебу. Однако точная дата начала занятий пока неясна.

Предварительная запись в школу открыта с лета. Но пока нет лицензии, руководство не может издать приказ о зачислении официально.

«Предварительная запись в образовательный центр № 7 ведется с августа 2021 года. В настоящее время желание обучаться в новом учреждении изъявили около 1100 обучающихся. Однако зачисление в образовательную организацию возможно только после получения школой лицензии на осуществление образовательной деятельности», — говорит Екатерина Самарина.

Тогда же школа сможет озвучить и другие моменты: по каким учебным программам работает школа, в какой именно класс зачислен ребенок, кто его педагоги, в какую смену учится класс.









Кабинет трудов для девочек и класс для занятий робототехникой.

Запись в школу еще не закрыта. Свободные места есть. Любой желающий может подать заявление, обратившись в дирекцию школы.

Напомним, школу в Академ Риверсайд планировали открыть в сентябре 2022 года, но строители сделали невозможное и сдали школу практически на год раньше этого срока. Губернатор Алексей Текслер потребовал максимально ускорить работы. На достройку школы в Академ Риверсайд направили 270 миллионов рублей. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.