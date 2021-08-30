Челябинская область получит 1,8 млрд рублей на строительство школы и детского сада

Образовательные учреждения появятся в поселке Белый Хутор

Правительство РФ одобрило первые заявки от регионов на получение инфраструктурных облигаций для строительства соцобъектов. Средства получат Тульская и Челябинская области. Об этом объявили во время заседания правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

Вице-премьер отметил, что «инструмент инфраструктурных облигаций достаточно сложный», и поблагодарил первопроходцев в этом направлении. Новый механизм позволит привлечь частные инвестиции в строительство инфраструктуры, что поспособствует улучшению условий жизни населения и качества городской среды.

Челябинская область получит 1,8 млрд рублей. Средства предоставят ЮУ КЖСИ на строительство школы на 1100 мест, детского сада на 290 мест и инженерных коммуникаций в поселке Белый Хутор (поселок Западный Сосновского района). Ранее сообщалось о 1,7 млрд рублей. Как пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, произошло удорожание проекта.

Согласно информации ЮУ КЖСИ, площадь школы составит 22,4 тыс. кв. м. Проект типовой, соотносится с образовательными учреждениями в Чурилово и Академ Riverside — три связанных между собой блока с двумя внутренними дворами. В зоне начальных классов смогут обучаться до 400 учеников. Для них предусмотрено 16 классов и 6 специализированных кабинетов. Зона средних и старших классов рассчитана на 700 человек. Там будет 25 учебных кабинетов и 16 специализированных помещений.





На втором этаже запланированы спортивный и тренажерный залы, помещение хореографии. Кроме того, в школе будут актовый зал на 430 мест, читальный зал с библиотекой, медиатекой, абонементом и книгохранилищем, столовая с обеденным залом на 550 мест. Уличная физкультурно-спортивная зона объединит школьный стадион, сектор для прыжков в длину, площадки для волейбола, баскетбола, футбола, гимнастики. В зоне отдыха обустроят площадку для подвижных игр. Школьную территорию озеленят — уложат газоны, высадят кустарники, деревья хвойных и лиственных пород. Ввести объект в эксплуатацию планируется через два года.

Добавим, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил «ДОМ.РФ» обеспечить предоставление льготного займа и начать финансирование инфраструктурных проектов уже в сентябре.

Отметим, что на рассмотрении правительства РФ находится еще два проекта. Оба они от компании АПРИ «Флай Плэнинг». Школы и детские сады предполагается построить в поселках Привилегия и Парковый-Премиум (Парковый-3).