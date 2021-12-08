В поселке Джабык в 2022 году начнут строительство спортивного комплекса

Средства выделят из бюджета Челябинской области

В ходе прямой линии глава Челябинской области Алексей Текслер напомнил о планах построить физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Джабык, пострадавшем этим летом от лесных пожаров. Реализовывать проект начнут в 2022 году, средства выделят из областного бюджета.

«Я обещал построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Джабыке. В настоящий момент завершается подготовка проектно-сметной документации. В следующем году мы начнем стройку ФОКа», — отметил Алексей Текслер.

Предложение о строительстве спортивного комплекса Алексей Текслер обсудил с Владимиром Путиным в рамках официального визита президента на Южный Урал.

Ранее в рамках прямой линии губернатор Челябинской области ответил на вопрос жительницы Джабыка о ремонте дорог. Алексей Текслер рассказал, что на дороге Джабык — Париж уже положено основание, частично выполнен нижний слой. Работы продолжатся в следующем году, с наступлением строительного сезона.

Напомним, 8 июля начавшиеся в Джабык-Карагайском бору лесные пожары вплотную подошли к населенным пунктам Еленинского сельского поселения. Огонь охватил два поселка — Джабык и Запасное, было уничтожено несколько десятков жилых домов и хозпостроек. После победы над огнем начались восстановительные работы в самих поселках.