В Златоусте на линию после тестовой обкатки вышли новые трамваи

Всего до конца 2021 года город пополнится пятью современными вагонами

В Челябинской области продолжают обновлять парк общественного транспорта. В Златоусте прошли тестовую обкатку и вышли на линию два новых трамвая, сообщили в городской администрации. Проект реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, средства выделены из бюджета региона.

В прошлом году в Златоуст уже прибыли 5 новых современных трамвайных вагонов, сегодня они успешно обслуживают городские маршруты. В этом году парк общественного электротранспорта планируется пополнить еще 5 новыми трамваями. Два из них уже прибыли из Ижевска в начале месяца, поставка еще трех ожидается в ближайшие месяцы.

Новые трамваи успешно прошли тестовую 50-километровую обкатку. На данный момент претензий к эксплуатационным свойствам нет, вагоны вышли на линию.

«Трамваи в Златоусте начали ходить с 1934 года, при этом и сегодня этот вид транспорта пользуется у горожан большой популярностью. Новые трамваи надежны, комфортны и полностью отвечают требованиям безопасности», — отметил глава Златоуста Максим Пекарский.

В Челябинской области продолжается транспортная реформа, обновляются автопарки: в Миасс поступили четыре новых троллейбуса; в Златоусте кроме новых трамвайных вагонов начали работу девять низкопольных автобусов. В Челябинске на линию вышли новые трамваи. До конца 2021 года в город также должны доставить 157 газомоторных автобусов. Кроме того, в нескольких муниципалитетах региона планируют перейти на бескондукторный вариант проезда. В автобусах и трамваях уже начали устанавливать валидаторы.

Правительством Челябинской области разработан инфраструктурный проект «Комплексное развитие территорий Челябинской агломерации». Речь идет о реконструкции трамвайной сети и строительстве новых линий, модернизации троллейбусной сети, обновлении подвижного состава, а также реализации проекта метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске. На федеральном уровне заявка Челябинской области была одобрена.