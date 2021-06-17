Две челябинские компании построят школы и детские сады с помощью инфраструктурных облигаций

Новый механизм финансирования развития жилых микрорайонов будет использоваться впервые

ЮУ КЖСИ (принадлежит правительству Челябинской области) и АПРИ «Флай Плэнинг» могут получить суммарно 5,3 млрд рублей в виде инфраструктурных облигаций для строительства социальных объектов — трех школ и трех детских садов, а также инженерных коммуникаций. Об этом рассказал вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль во время конференции по развитию рынка недвижимости в Челябинской агломерации.

«ДОМ.РФ — агент, который выпускает инфраструктурные облигации. Мы уже разместили заявки на займы, заключили меморандум. Застройщики — ЮУ КЖСИ и „Флай Плэнинг“ — подали официальные заявки. Мы со своей стороны написали ходатайства. Финансовый план уже рассматривается, он был согласован. В июне ДОМ.РФ вынесет на совет директоров первые проекты, среди них будет заявка ЮУ КЖСИ», — отметил Сергей Шаль.

Вице-губернатор также добавил, что в региональном законе о бюджете уже предусмотрены 5,3 млрд рублей. ЮУ КЖСИ правительство Челябинской области предоставило бюджетную гарантию для получения инфраструктурного кредита. Корпорации предоставят средства на реализацию своих проектов и часть, предназначенную для АПРИ «Флай Плэнинг». В течение 15 лет деньги будут возвращаться в ДОМ.РФ с учетом 3,5% годовых.

«Инфраструктурные облигации — это хорошее решение, которое появилось в этом году. Проблемы с инфраструктурой существуют давно. Микрорайоны часто строятся без школ и детских садов. Так делать нельзя. Строительство застройщиками этих объектов будет плюсом для них, маркетинговым преимуществом. Компании возведут школы и детские сады конкретно под свои районы, качественно. Рисков в инфраструктурных облигациях нет. Регион получит отсрочку по возврату кредитов», — прокомментировал генеральный директор ГК «Авуар» Алексей Овакимян.

ЮУ КЖСИ построит школу на 1100 мест и детский сад на 290 мест в поселке «Белый хутор» (поселок Западный Сосновского района). На это потратят 1,7 млрд рублей. Остальную часть кредита получит «Флай Плэнинг» для возведения соцобъектов в поселках «Привилегия» и «Парковый-Премиум» («Парковый-3»).

