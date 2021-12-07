Из Челябинска запустят авиарейсы в четыре российских города

Маршруты будут субсидированными

Авиакомпания Red Wings в январе 2022 года начнет полеты по новым направлениям из Челябинска — в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet100, вмещающих по 100 пассажиров, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Рейсы из Челябинска субсидируются правительством Челябинской области и федеральным бюджетом, что позволяет снизить стоимость путешествия для пассажиров», — отметили в авиакомпании.

С 11 января будут выполняться рейсы в Волгоград (по вторникам) и Казань (по вторникам и воскресеньям). С 14 января запустят авиасообщение с Красноярском и Самарой — в оба города полеты запланированы по понедельникам и пятницам.

В Волгоград вылет рейса назначен на 20:30. Прибытие — на 21:00. Из города-героя самолет будет отправляться в 22:00. Прилет в Челябинск — в 2:25. Время в пути составляет 2 часа 25 минут. Стоимость билетов — от 3549 рублей.

В Казань самолет будет вылетать из Челябинска в 9:10, а прибудет в столицу Татарстана в 8:50. Обратно — отправление в 9:50, прилет в 13:35. Время в пути — 1 час 40 минут. Стоимость билетов — от 2349 рублей. Из Челябинска в Самару отправление назначено на 18:00, а прилет на 18:40. Обратный вылет в 19:40, прибытие в 22:15. Время в пути и цена как у рейсов в Казань.

Кроме того, в январе Red Wings продолжит выполнение рейсов в Мурманск, Норильск, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск.