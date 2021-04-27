Компания из группы «Синара» подписала контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска

Часть новых вагонов поступит до 1 сентября

Контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска 26 апреля подписали областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Торговый дом СТМ» (входит в группу «Синара»). Информация опубликована на сайте госзакупок. Напомним, что эта компания — единственный участник и победитель аукциона. На покупку новых вагонов для южноуральской столицы из регионального бюджета направят 1,059 млрд рублей.



Не менее 10 трамваев доставят в Челябинск до 1 сентября. Остальные — до 29 декабря этого года, сказано в контракте. Транспортные средства «Торговый дом СТМ» закупит на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.





«Закупаемая модель трамвая — 71623-04. Она отвечает всем необходимым техническим условиям, предъявляемым покупателем к трамваям, и является одной из самых популярных из поставляемых в различные города России. Начало производства запланировано на май, возможности производственных мощностей УКВЗ позволяют нам гарантировать поставку трамваев в установленные сроки. Все поставляемые трамваи будут проходить обкатку перед сдачей в эксплуатацию. Обкатка запланирована на территории Челябинска. Также досборку и отладку всех систем трамваев планируется осуществлять в одном из депо „ЧелябГЭТ“. Это позволит разгрузить производственные мощности площадки в Усть-Катаве и выполнить контракт точно в срок», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Торгового дома СТМ».

Трамваи будут частично низкопольными и односекционными, с четырьмя дверями и климатической установкой, светодиодными указателями, видеопанелями, видеонаблюдением, точками доступа к Wi-Fi, разъемами для зарядки смартфонов, а также системой диагностики. Вагоны выполнят в жемчужно-белом и бирюзово-зеленом цветах. Внутри будут посадочные устройства для пассажиров с детскими колясками, а также для граждан с нарушениями опорно-двигательных функций, места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кабина водителя оборудована в соответствии с современными эргономическими требованиями. Максимальная вместимость вагона — 187 человек (сидячих мест — 27).







Гарантийный срок, предусмотренный контрактом, составляет 24 месяца после подписания акта о приемке трамвая или 100 тыс. км пробега. Неисправности в течение указанного времени должен устранять поставщик. Также он несет все расходы по ремонту.

Группа «Синара» основана в 2001 году в Екатеринбурге. Холдинг объединяет предприятия различных отраслей, которые находятся в нескольких регионах. Приоритетные направления работы — транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент. «Торговый дом СТМ» входит в машиностроительный дивизион группы. Президентом «Синары» является основной владелец Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. Недавно ТМК купила контрольный пакет акций ПАО «ЧТПЗ».

