Миасс получит четыре новых троллейбуса от вологодского завода

Городская администрация выбрала подрядчика для поставки транспортных средств

Администрация Миасса подвела итоги двух аукционов на поставку четырех троллейбусов. Общая начальная цена составляла чуть более 81 млн рублей. Торги выиграло ООО «Торговый дом «Транс-Альфа» из Вологды. Это дилер одноименного троллейбусного завода. Итоги конкурсов опубликованы на сайте госзакупок.

В аукционе с начальной ценой 38 млн рублей компания «Транс-Альфа» была единственным участником. Конкурсная комиссия признала заявку фирмы соответствующей требованиям. В торгах с начальной ценой 43,2 млн рублей участвовали две организации — «Транс-Альфа» и АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод». Последний не был допущен. Победителем стала вологодская компания, снизившая цену до 43 млн рублей. Средства направят из бюджета Миасского городского округа.

Согласно техническому заданию, все четыре троллейбуса должны быть низкопольными, 2021 года выпуска. Кузов должен быть покрыт антикоррозийной краской, на борта подрядчик должен нанести символику Южного Урала с использованием фирменного узора и цветовой гаммы. Троллейбусы должны быть оборудованы кондиционерами, устройствами для зарядки гаджетов от USB, тахографами (устройства для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей). В транспортных средствах нужно предусмотреть возможность перевозить детские и инвалидные коляски. В двух из четырех машин будут Wi-Fi-роутеры, системы видеорегистрации, радиоинформаторы, медиасистемы. Троллейбусы должны быть поставлены в Миасс не позднее 10 сентября 2021 года. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с ввода в эксплуатацию при наработке в 150 тыс. км пробега.

По данным базы «СБИС», ООО «Торговый дом «Транс-Альфа» зарегистрировано в Вологде в 2003 году. Компания занимается оптовой торговлей транспортных средств, является дилером завода «Транс-Альфа», выпускающего троллейбусы и электробусы. В 2020 году чистая прибыль фирмы составила 200 тыс. рублей. Из 12 аукционов, в которых участвовала «Транс-Альфа», восемь завершились победой. Общая сумма контрактов — 941 млн рублей. В 2020 году компания поставляла Миассу два троллейбуса за 30,6 млн рублей. Кроме того, торговый дом предоставлял транспортные средства в Новороссийск, Красноярск и Читу.

Во вторник, 10 августа, на улицы Миасса вышли десять троллейбусов, полученных в собственность на безвозмездной основе от ГУП «Мосгортранс». Это не новая техника. Ранее они работали на маршрутах Москвы. Все машины не позднее 2012 года выпуска и находятся в хорошем состоянии.