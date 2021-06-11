Закупка 150 автобусов для Челябинска заставит новую транспортную схему работать

Эксперты оценили, как 2 миллиарда рублей из федерального бюджета изменят ситуацию в городе

Челябинская область получит 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на покупку экологичного транспорта. Большую часть средств — 1,9 млрд рублей — направят на приобретение 150 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска, на 370 млн рублей закупят десять трамваев для Магнитогорска. Соответствующее решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. Южный Урал вошел в список четырех индустриальных территорий, между которыми распределили 4,8 млрд рублей на решение экологических проблем.

Как пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, основанием для выделения федерального финансирования послужил совместный проект регионального Миндортранса и Минэкологии области. Министерство экологии представило программу по снижению выбросов от промышленных предприятий в Челябинске и Магнитогорске. Вклад Миндортранса — разработка транспортной реформы и снижение выбросов за счет закупки подвижного состава на экологическом топливе.

«Важно отметить, что при разработке комплексного плана использовались результаты научно-исследовательской работы ЮУрГУ. В частности, рассчитанные показатели экологического эффекта при изменении транспортной схемы Челябинской агломерации», — отмечает министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Член общественной палаты Челябинска, эксперт в области организации общественного транспорта Дмитрий Чудиновских считает, что выделение дополнительных средств на автобусы и трамваи позитивно отразится на ситуации в Челябинске и Магнитогорске. При этом обновление автобусного парка, по его мнению, должно идти параллельно с организацией выделенных полос, «зеленых коридоров» и созданием платных парковок. Передвигаться на общественном транспорте должно быть удобнее, чем пользоваться личным автомобилем.

«Конечно, хотелось бы приоритета для автобусов большой вместимости. Мы уже несколько лет приобретаем подвижной состав. Сейчас важно сделать так, чтобы этот транспорт передвигался по городу беспрепятственно. Нужны и выделенные полосы, и „зеленые коридоры“. Нужно сделать так, чтобы пользоваться общественным транспортом ежедневно было удобнее, чем ездить на автомобиле. Так мы решим проблемы с автомобильными пробками и снизим экологическую нагрузку из-за выхлопных газов», — говорит Дмитрий Чудиновских.

По мнению Дмитрия Чудиновских, организовывать выделенные полосы для общественного транспорта нужно на магистральных линиях с самым большим потоком транспорта. Напомним, уже в сентябре 2021 года на Комсомольском проспекте в Челябинске появится выделенная полоса для общественного транспорта и велодорожка.

Один из разработчиков новой транспортной схемы Челябинска доцент ЮУрГУ Николай Горяев отмечает, что 150 новых автобусов помогут воплотить планы по «перезагрузке» системы.

«У нас сейчас в Челябинске ходят 100 автобусов большой вместимости, а придут еще 150. Конечно, это в 2,5 раза лучше. На каждом магистральном нерегулируемом маршруте сейчас работают 20—25 автобусов малой вместимости. Если мы их заменим на автобусы большой вместимости, улучшится качество транспортного обслуживания. Люди смогут ездить по регулируемому тарифу и бесплатно пересаживаться», — подчеркивает Николай Горяев.

По мнению Николая Горяева, новые автобусы нужно распределить на самые загруженные направления. Наибольший пассажирский трафик наблюдается на Свердловском и Комсомольском проспектах, на проспекте Ленина, улицах Братьев Кашириных и Труда.

Новая транспортная схема Челябинской агломерации начнет работать с 1 января 2022 года, когда полномочия по управлению окончательно перейдут от мэрии к региональному Миндортрансу. Областной центр планируют объединить с Копейском и Сосновским районом. В перспективе к ним собираются добавить Еткульский, Коркинский и Красноармейский районы. Реализация проекта потребует 21,5 млрд рублей инвестиций до 2030 года. Источник финансирования пока не определен: рассматривается вариант с использованием механизма государственно-частного партнерства, но пока документ ориентирован на содействие федеральных властей.

Авторы транспортной реформы рекомендуют властям полностью избавиться от маршруток. К 2024 году их не должно остаться совсем. Процесс будет естественным: маршрутные такси вытеснят автобусы большой вместимости. Также маршрутки не смогут «выжить» из-за несоответствия новому стандарту пассажирских перевозок. При этом трамвайную и троллейбусную сеть сокращать не будут.

В этом году в Челябинск поступят 30 новых трамваев. На Усть-Катавском вагоностроительном заводе уже начали производить первую партию вагонов. В соответствии с условиями техзадания, десять трамваев поставят в Челябинск к сентябрю, еще двадцать — до конца года. В 2020 году в Челябинске обновили треть автобусного парка. По поручению Алексея Текслера приобретено 102 автобуса, работающих на экологичном топливе. Средства на это выделяли из областного бюджета.

Еще одно важное направление развития общественного транспорта Челябинска — запуск метротрамвая. Планируется, что к 2024 году в дополнение к «Торговому центру» и «Комсомольской площади» будут построены две пересадочные станции в районе площади Революции, 14,4 километра абсолютно новых путей, которые должны влиться в существующую трамвайную сеть. Средства на реализацию проекта регион планирует получить в рамках инфраструктурного кредита. Правительство РФ дало принципиальное согласие на выделение средств.