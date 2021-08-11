«Деревья в сделку не входили»: что челябинцы думают о новой набережной у «Мегаполиса»

Жители Челябинска активно обсуждают красные стулья, белые «шайбы» и отсутствие деревьев

С апреля 2021 года на набережной у ТРК «Мегаполис» строили прогулочное пространство. Раньше здесь был проезд, а теперь набережная стала полностью пешеходной. Реконструкцию планировали завершить к 1 августа, но из-за несоответствий в проекте открытие перенесли на 15 августа.

Сейчас пространство между «Мегаполисом» и рекой Миасс выложили каменной плиткой, установили новые ограждения. Громоздкие бетонные плиты убрали, заменив их металлическими заборчиками, теперь открыт вид на воду. Здесь же места для сидения, урны и газон с кустарниками.

фото: instagram najimatel

Строительство этого участка набережной Миасса еще не закончилось, но челябинцы уже гуляют по нему, не обращая внимания на ограничители, а также активно обсуждают изменения в Сети. Челябинцы хорошо отзываются об изменениях. Пользователи подмечают, что на набережную теперь приятно смотреть.

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Но мнения разделились. Некоторые особенности новой набережной беспокоят горожан, о чем они активно высказываются.

Так набережная выглядит на проектных иллюстрациях

Судя по комментариям из социальной сети «ВКонтакте», горожан смущает отсутствие деревьев, которые отчетливо видны на эскизах проекта. Вместо них поставили огромные кадки с кустарниками.

Еще челябинцы активно обсуждают белые «шайбы» для сидения, которые поставили посреди дорожки, они вызывают у пользователей смешанные чувства.

«Для компаний из трех и более человек — в самый раз, чтобы можно было коммуницировать с человеком, сидящим на скамейке», — считают комментаторы.

«Зачем тут эти белые шайбы? Про велосипедистов и роллеров опять забыли?» — комментируют пользователи фотографии новой набережной.

Еще горожане не обнаружили заявленных в проекте велодорожек, но, вероятно, они появятся позже, когда работы будут завершены.

Отдельным объектом обсуждения стали красные «барные» стулья у ограды. Нашлись те, кто похвалил идею.

«Красный здесь — нормальный акцент. Просто стульев побольше бы этих. Вообще, тема классная — сидеть на набережной как за барной стойкой. Только расставить их корректно, не напротив лавочек. Хотя, с другой стороны, целой компанией друг напротив друга сидеть прикольно», — подмечают пользователи.

Фото: instagram chelyabinskii_urbanist

Некоторые негативно отнеслись к такому решению и посчитали, что для стульев просто не нашлось места получше, вот и пристроили где попало.

«Ощущение, что эти стулья где-то не пригодились и решили их сюда приспособить. А красный цвет вообще тут как бельмо», — пишут комментаторы.

Пользователи «ВКонтакте» активно сравнивают фото новой набережной с опубликованными ранее эскизами и негодуют при виде отличий.

И особенно внимание заостряют на деревьях, вернее, на их отсутствии.

Вместе с прогулочной зоной обсуждают и реку. Вид на воду открыли, но только смотреть там, как считают некоторые, не на что. К дискуссиям о грязной реке присоединяется даже пресс-служба Минэкологии региона.

Комментаторы в социальной сети сходятся во мнении, что набережная заметно преобразилась. Остается лишь сохранить новое пространство в лучшем виде. Работы по реконструкции этого участка набережной планируют завершить 15 августа, тогда он будет официально открыт для прогулки.

Напомним, что журналисты ИА «Первое областное» ранее прогулялись по незаконченной набережной с главой Центрального района Виктором Ереклинцевым и оценили, как она будет выглядеть после благоустройства.