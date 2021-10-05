В сгоревшем бору возле Джабыка высаживают 850 тысяч саженцев сосны

В акции принимают участие около двухсот человек

Во вторник, 5 октября, в Джабык-Карагайском бору началась массовая высадка саженцев сосны. Всего после пожара, который произошел в начале июля в Карталинском районе, будет высажено около 850 тысяч хвойных. По словам главы района Анатолия Вдовина, который сегодня работает в бору, в акции принимают участие около двухсот человек: это представители различных организаций района, школьники, казаки и жители ближайших поселков.

Напомним, во время сильного природного пожара в Карталинском районе пострадало 14 тысяч гектаров леса, сгорели 72 дома в поселках Джабык и Запасное. Погорельцам отстраивают новые дома и выплачивают компенсации, а лес будет спасен: всего сегодня планируется высадить около 66 тысяч саженцев сосны двухлетней. В акции принимают участие неравнодушные жители района, дети — все те, кто участвовал в тушении пожаров. На месте работает и коллектив районной газеты «Карталинская новь».

«Наши ребята работали практически круглосуточно во время пожаров. Мы первые выдавали оперативные новости по ситуации, вели прямые трансляции и помогали людям. Конечно, мы не могли обойти стороной работу по восстановлению леса. Уверена, это не первая и не последняя поездка наших коллег в Джабык-Карагайский бор, потому что лес нужно возрождать, это гордость нашего района», — прокомментировала редактор газеты Сания Жамбусинова.

В бору сегодня работает и глава района Анатолий Вдовин. В телефонном разговоре он рассказал ИА «Первое областное», что для участников акции организована полевая кухня: горячее питание, чай, выпечка.

«Погода нам благоволит: хоть нет солнца, но зато нет и ветра. У всех прекрасное настроение, благое дело настраивает на позитив. Всего за несколько дней планируется высадить около 850 тысяч саженцев в пострадавшей от пожара зоне. Привлекаем технику, чтобы дело пошло быстрее и эффективнее», — прокомментировал Анатолий Вдовин.

Акция «Сохраним лес» в Джабык-Карагайском бору организована при участии главного управления лесами Челябинской области и Карталинского лесхоза.