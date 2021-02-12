Алексей Текслер анонсировал трамвайную реновацию в Челябинске

Губернатор прокатился на низкопольной «ласточке» от «Роскосмоса» и рассказал о проекте модернизации трамвайного парка областного центра

12 февраля губернатору Челябинской области Алексею Текслеру представили новый трамвайный вагон разработки Усть-Катавского вагоностроительного завода. По словам гендиректор АО УКВЗ Романа Новикова, модель 71-628 вобрала в себя все необходимые для современного электротранспорта технические достижения последних десятилетий. Но, как выясняется, проходящая в Челябинске обкатку машина — только вершина айсберга.



Синий вагончик желания

Принципиальное отличие 628-й модели от предыдущих разработок УКВЗ — полная низкопольность. До сих пор самые современные модели Усть-Катавского завода южноуральцы могли увидеть в Магнитогорске — это «полунизкопольные» вагоны модели 71-623. В них центральная часть специально занижена для удобства посадки инвалидов и пассажиров с детьми, а к носу и корме салона ведут ступеньки.





В остальном начинка «низкопольной ласточки» полностью современная. Главный конструктор УКВЗ Олег Слепов с гордостью показывает губернатору «фишки» своего детища: световую и звуковую сигнализацию на дверях для удобства слабослышащих и слабовидящих пассажиров, мощные кондиционеры и даже USB-разъемы в салоне. Последние — для подзарядки электрических инвалидных колясок и модных сегодня самокатов.

Новенький вагон рассчитан на 116 пассажиров, в нем 31 сидячее место, все — с индивидуальным подогревом. Телевизоры и Wi-Fi уже давно стали правилом хорошего тона у разработчиков трамваев. Текслер с удовлетворением отметил, что, хотя вагон по габаритам не превышает старые модели, но внутри он гораздо просторнее. Облаченный в парадную форму водитель тоже признается: новая машина ему нравится.





По словам Олега Слепова и гендиректора Романа Новикова, 628-й пока проходит опытную обкатку. После сбора всех пожеланий от работников электротранспорта и пассажиров трамвай доработают в Усть-Катаве, затем он вернется в Челябинск. Но уже в новом цвете: для пассажирского транспорта сейчас как раз разрабатывается новый брендбук, который вскоре, по словам главы региона, будет представлен на суд челябинцев.

«Это вообще добрая традиция еще с советских времен — чтобы первые образцы усть-катавских моделей обкатывались и эксплуатировались в Челябинске», — заметил Алексей Текслер.

Вагон и в самом деле симпатичный. Только вице-губернатор Сергей Шаль пошутил про выявленный недостаток: Сергей Вернерович под два метра ростом, и потому, проходя по салону, задел головой панель плоского телевизора.



«Гражданка» от Роскосмоса

Интересно, что вскоре после пробной поездки губернатора на новом трамвае федеральные СМИ распространили цитату главы корпорации «Роскосмос» (включает в себя и АО УКВЗ) Дмитрия Рогозина. Дмитрий Олегович сообщил, что корпорация планирует в ближайшие два года расширить производство высокотехнологичной гражданской продукции, в том числе и «легкорельсового транспорта».

Алексей Текслер, подводя итоги тест-драйва трамвая, рассказал, что о разработке новой низкопольной модели они с Рогозиным договаривались еще в 2019 году. А накануне, 11 февраля, во время очередной беседы с руководителем «Роскосмоса» было принято принципиальное решение: Усть-Катавский завод начнет строительство нового сборочного цеха. Планируется сдать его в эксплуатацию уже в 2022 году, это должно в разы увеличить производственные мощности УКВЗ.





«Мы будем этому способствовать, привлечем Фонд развития промышленности. Усть-Катав — моногород, и для нас принципиально важно сохранение занятости населения. Вы знаете, что есть поручение президента по росту производства гражданской продукции на наших стратегических предприятиях. Здесь мы вписываемся полностью в это поручение, и возможности Усть-Катавского вагоностроительного завода будут расширяться и увеличиваться», — отметил Текслер.

Рельсы реновации

Поддержка Усть-Катавского завода важна и для челябинцев: в городе десятилетиями не обновлялся трамвайный парк и соответствующая инфраструктура.

«В течение 2021 года будут приобретены для города 30 трамваев предыдущей модели 71-623, так называемых полунизкопольных. Кроме того, в городе начнется реновация трамвайных путей, в этом году будут модернизированы около 10 километров. На инфраструктуру и вагоны из областного бюджета в 2021 году выделяется 1,3 миллиарда рублей. Всего же в ближайшие 3—4 года будут обновлены 200 вагонов. С 2022 года в Челябинске пойдут уже трамваи этой, самой новой модели», — анонсировал новую программу Алексей Текслер.



Губернатор также уточнил, что трамвайный парк будет обновляться и в Магнитогорске: область поможет городу металлургов приобрести в 2021 году 9 трамваев модели 71-623. А в Челябинске, в рамках проекта создания новой транспортной системы, запланирован не только ремонт путей, но и строительство принципиально новых веток.