Детская филармония в Челябинске построена заново

Журналисты Первого областного информационного агентства первыми осмотрели здание после реинкарнации

Заканчивается глобальная реконструкция Челябинской областной детской филармонии, закрытой в 2008 году по причине непоправимо аварийного состояния. История разрухи и забвения приближается к счастливому финалу. Сегодня руководители филармонии торжественно принимают новые музыкальные инструменты для детских оркестров.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин в интервью нашему агентству в декабре 2020-го назвал реконструкцию Детской филармонии прорывом года. Здание разрушалось полтора десятка лет и превратилось в склад разного хлама. Никто уже не вспоминал, что на этом месте когда-то была Детская филармония, никто не верил, что она когда-нибудь откроется.

— В пустом обветшалом здании было занято несколько кабинетов, и всё пришло в полный упадок. Просто сделать ремонт было уже недостаточно. Губернатором принято решение о капитальной реконструкции Детской филармонии,— заявил министр культуры региона.

Пожалуй, не совсем корректно называть происходящее реконструкцией объекта. Старое одноэтажное здание решительно разломали, оставив только стены. На Ворошилова, 6 возведен новый красно-белый двухэтажный корпус с панорамными окнами.





Нас встречает директор Детской филармонии Татьяна Денисова. Журналистам Первого областного информационного агентства в порядке исключения разрешили войти в новый детский храм искусств, который готовится к открытию в сентябре.

Детская филармония выросла больше чем в два раза — на тысячу квадратных метров. Мы идем по второму этажу, которого раньше не было. Высота потолков — около семи метров, шаги гулко отдаются в пустом коридоре.

— Здесь разместим учебные классы. Повесим портьеры, потому что детям важна атмосфера и торжественность. Дальше у нас кабинет для хранения инструментов. Нотная библиотека. Студия звукозаписи. Костюмерная. А это — большой репетиционный зал с панорамными окнами для занятий оркестра. Здесь поставим рояль. Таких залов у нас два, — не скрывая волнения, рассказывает Татьяна Денисова.











Детская филармония пережила не только внешнюю, но и внутреннюю реинкарнацию. Из немудреной концертной площадки с детским репертуаром она становится творческой и образовательной базой для юных музыкантов Челябинской области.

Сейчас в Детской филармонии идет набор в пять серьезных коллективов. А именно:

Юношеский симфонический оркестр (под управлением Виталия Уткина)

Эстрадно-джазовый оркестр (руководитель — Антон Бугаев)

Ансамбль аккордеонистов — (руководитель — Ольга Парфентьева)

Студия эстрадного вокала

Концертный хор

В репетиционном зале обсуждали план торжественного открытия



Юношеский симфонический оркестр станет уменьшенной копией Большого симфонического оркестра Челябинской области. Часть инструментов, необходимых для полного состава, не представлена ни в одной музыкальной школе области: например фагот, который стоит больше миллиона рублей. В Детской филармонии у юных музыкантов будет возможность его освоить. Для оркестра купили даже контрабас!





— По сути, мы создаем коллективы-дублеры для Челябинской филармонии. У нас и руководители — профессиональные музыканты «взрослой» филармонии. Мы не заменяем музыкальную школу. Мы создаем концертирующие коллективы, даем юным музыкантам возможность выходить на сцену. Для нас главное — чтобы ребенок увидел себя в профессии либо понял, что нет, это не для него. В этом наша миссия, — говорит Татьяна Денисова.

Начинающие музыканты будут учиться у взрослых наставников и выступать вместе с профессионалами на сцене. Кроме того, у ребят будет возможность общаться и брать уроки у звездных гостей Челябинской областной филармонии. Мастер-классы, творческие встречи, присутствие на репетициях у знаменитостей — в Детской филармонии придуманы разные варианты творческой коллаборации мастеров и юных коллег. В этом отношении наша филармония будет уникальной, такого опыта в стране нет.

— Иногда вдохновляющей истории великого музыканта достаточно, чтобы определить всю дальнейшую судьбу ребенка. Важность такого общения для профессионального становления трудно переоценить, — считает Татьяна Денисова.

Игорь Бутман, Юрий Башмет, Денис Мацуев — звезды исполнительского искусства дали согласие на сотрудничество с Детской филармонией. Расписание мастер-классов с мэтрами уже верстается.

Спускаемся вниз. На первом этаже очень громко: стучат, сверлят и сваривают без остановки.











Автор дизайн-проекта Анна Клименко решила фойе в экостиле: на потолке деревянные решетки, на стенах — силуэты деревьев, весь интерьер — в природных тонах. У колонн пока невидимые диванные зоны. «А здесь мы поставим елку», — уже знает Татьяна Денисова.

Так выглядит дизайн-проект фойе



На первом этаже — и выставочный холл, который может превращаться и в малый концертный зал, и в кинозал, и в пространство для творческих встреч.

Зрительный зал вырос в длину и в высоту: сделали подъем и прибавили еще полсотни. Он рассчитан на 353 места.





Для этой сцены куплен концертный рояль Steinway



Общая стоимость реконструкции Детской филармонии - 171 миллион рублей. Эти средства полностью выделены из бюджета Челябинской области



Но самое веселое в проекте — разноцветные кресла. Зал Детской филармонии укомплектуют блоками по двенадцать кресле радостных цветов.

Вот так концертный зал выглядит на макете



А отдельная фишка — в специальных креслах для самых маленьких. Они легко складываются, становятся выше, и малышам лучше видно сцену. Директор замечает, что они складываются и раскладываются бесшумно.

Татьяна Денисова, которая когда-то защищала диплом по организации работы детской филармонии в Школе Г. Г. Дадамяна (Высшая школа деятелей технического искусства), переполнена идеями, их хватит на несколько филармоний. Музыкальные лектории для родителей и бабушек, пока они ждут ребят. Концерт с послевкусием: одно отделение плюс возможность пообщаться после концерта в узком кругу. Школа исполнительского мастерства, которая подразумевает создание единой базы данных всех детей и педагогов, занятых в области исполнительского искусства в Челябинской области. Клуб преподавателей музыки. Фестиваль под рабочим названием «Бэнд-уикенд» для молодых челябинских музыкантов, композиторов, вокалистов, поэтов, у которых нет возможности заявить о себе. И это далеко не все замыслы. Мы не удивимся, если спустя некоторое время начнется строительство второй очереди Детской филармонии.