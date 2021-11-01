В эти выходные в Челябинске открыли доступ на набережную у конгресс-холла. Но в хозяйственном партнерстве «Конгресс-холл» отмечают, что прогулочная зона еще не вполне готова к сдаче: на территории продолжают вести строительные работы. Например, не успели установить малые архитектурные формы.
«Доступ на набережную открыт, но еще не установлены все скамейки и урны. Также скоро появятся чугунные ограждения вокруг деревьев», — сообщил журналисту ИА «Первое областное» гендиректор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.
Объект, по словам Виталия Передерия, сдадут в середине ноября. Длина новой набережной на стороне у цирка — 300 метров, ее начали строить летом 2021 года. Прогулочная зона является логичным продолжением набережной за филармонией: объекты находятся на разных берегах реки, и попасть с одной стороны на другую можно по пешеходному мосту вблизи недостроенного конгресс-холла. Доступ к нему уже открыт.
Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» подчеркивает, что новая набережная вымощена тем же гранитом, что и набережная за филармонией. Но при этом на новом пространстве нет детских площадок, качелей, пергол и других ярких объектов.