Алексей Текслер продемонстрировал министру энергетики РФ производство труб на ЧТПЗ

Регион также посетили гости из Пакистана

В четверг, 25 ноября, глава Минэнерго Николай Шульгинов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили ЧТПЗ, где обсудили сотрудничество в целях реализации проекта по строительству газопровода «Пакистанский поток». Визит на предприятие состоялся в рамках седьмого заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии, которое проходит в эти дни в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На ЧТПЗ Николай Шульгинов, министр экономики Исламской Республики Пакистан Омар Айюб Хан, губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский оценили производственные мощности цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» для газопровода «Пакистанский поток».

«Я поражен высоким уровнем производства труб, высокой автоматизацией и жестким контролем качества продукции. Россия практически на 100% обеспечивает потребности топливно-энергетического комплекса трубной продукцией. За год выпускается около 11 миллионов тонн труб, из них больше половины — для нефтегазового комплекса. Около 88% — это инновационные бесшовные трубы. Нужно обеспечивать внутренний рынок и выпускать инновационную продукцию, потому что сейчас идет освоение трудноизвлекаемых запасов нефти. Думаю, компания готова такую продукцию выпускать», — отметил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан высоко оценил возможности ЧТПЗ и отметил инновационность и уникальную культуру производства.

«ЧТПЗ является одним из ведущих предприятий в мире, и я очень рад, что мы сегодня принимаем иностранных гостей из Пакистана. Это значит, что трубы, произведенные из нашего металла, будут поставляться на новые крупные трубопроводные проекты. В частности, в Пакистан. Конечно, мы рады, что трубная продукция, которая производится в Челябинске, востребована. Это значит, что будет использоваться и металл, производимый на ММК, а работники предприятий будут получать заработную плату, будут инвестиции, налоговые отчисления», — прокомментировал Алексей Текслер.

Также глава региона и руководитель Минэнерго обсудили начало отопительного сезона и программу догазификации.