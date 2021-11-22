В Челябинске появились 157 новых экологичных автобусов

Южный Урал стал первым регионом, которому выделены деньги на обновление транспорта

В Челябинске появились 157 автобусов на газомоторном топливе. Экологичный общественный транспорт заменит изжившие себя старые автобусы в рамках федеральной программы «Чистый воздух». 110 ЛиАЗов и 47 «Волгабасов» выйдут на улицы города после приемки, сообщил на аппаратном совещании у главы города заместитель главы по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Напомним, Челябинская область стала первым регионом, который по программе «Чистый воздух» получил средства на обновление автопарка. На эти цели было выделено 2 млрд рублей, и теперь жители будут ездить на современных и экологичных автобусах. Первая партия из 15 новых ЛиАЗов и «Волгабасов» поступила в областной центр еще в сентябре. Теперь в Челябинске — полный комплект запланированных автобусов.

«Полностью поступили 157 автобусов на газомоторном топливе: 110 ЛиАЗов и 47 „Волгабасов“ в рамках нацпроекта „Чистый воздух“. В настоящее время идет процедура их приемки и дооснащения», — сообщил заместитель главы города Челябинска Максим Куляшов на аппаратном совещании в понедельник, 22 ноября.

Новые автобусы укомплектованы таким образом, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно во время поездки, в салон обеспечен доступ маломобильным пассажирам.

В Челябинске, по данным регионального Миндортранса, разработана глобальная программа, до конца года в город поступят 30 новых трамваев, в следующем году — 40 современных троллейбусов.