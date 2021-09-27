Проект рекультивации свалки в Магнитогорске разработают за 30 млн рублей

Документация должна быть готова к декабрю 2022 года

Компания «Геотехпроект» из Красноярска выполнит проектно-изыскательские работы по рекультивации городской левобережной свалки в Магнитогорске. Эта фирма победила в аукционе, который проводила администрация города. Начальная цена контракта составляла 54,9 млн рублей. Красноярцы снизили цену до 30 млн рублей. Средства направят из городского и областного бюджетов.

Согласно техзаданию, разработать проектную документацию подрядчику нужно до 17 декабря 2022 года. Среди прочего требуется актуализировать инженерные изыскания, выполненные в 2017—2018 годах, отразить произошедшие с полигоном изменения. Компании, которая победит в аукционе, предстоит провести общественные обсуждения, согласовать разработанную документацию с экологической и госэкспертизой.

Свалка в Магнитогорске появилась в 1957 году, ее площадь составляет 37,5 га. На полигоне накопилось более 3,7 млн куб. м отходов. Объем выбросов достигает 16 тыс. тонн в год. В конкурсной документации указано, что свалка перестанет принимать мусор 31 декабря 2021 года. Закрытие полигона приведет к сокращению загрязнения воздуха в Магнитогорске на 6%.

«Объем инвестиций и стоимость работ непосредственно на рекультивацию свалки будут определены по итогам разработки проектно-сметной документации. Разработка проекта рекультивации Магнитогорской левобережной городской свалки планируется в 2021—2022 годах, с учетом одновременного ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО в Магнитогорске. Срок проведения рекультивации свалки — до конца 2024 года. Предполагаемое использование территории рекультивированной Магнитогорской городской левобережной свалки в дальнейшем может быть установлено согласно ГОСТ Р 59060-2020 „Классификация нарушенных земель в целях рекультивации“ в зависимости от санитарно-гигиенического направления рекультивации. Этим нормативным документом определен вид использования рекультивированных земель: запас, хозяйственная деятельность не разрешается», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В Минэкологии Челябинской области заявили, что «говорить о дальнесрочных планах, что будет на месте магнитогорской свалки, пока рано. Должно пройти как минимум 10—15 лет, чтобы рекультивируемый объект перестал оказывать воздействие на окружающую среду».

Добавим, что в планах у правительства Челябинской области провести рекультивацию свалок в Златоусте, Миассе и других городах региона.

ООО «Геотехпроект» работает с февраля 2010 года, следует из данных базы «СБИС». Компания зарегистрирована в Красноярске. Основные сферы деятельности — инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций. Организация входит в ассоциации «Жилищный комплекс», «Стройпартнер» и «Стройобъединение». В 2020 году чистая прибыль составляла 6,4 млн рублей. Компания участвовала почти в 240 аукционах. Победила в 94. Общая сумма заключенных контрактов — 2,8 млрд рублей. Ранее «Геотехпроект» разрабатывал документацию для рекультивации свалок в Егорьевске (Московская область), Курчатове и Щиграх (Курская область), Калининском районе Тверской области и в Мурманске.