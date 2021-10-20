В Челябинске за счет рекультивации свалки сократился объем выбросов в воздух

Мероприятия по снижению загрязнений атмосферы в городе продолжатся

В рамках пресс-тура по промышленным предприятиям в Челябинске руководитель проектного офиса «Чистый воздух» Максим Корольков подвел итоги мероприятий, направленных на снижение выбросов в атмосферу в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Большой объем загрязнений в Челябинске сократился за счет рекультивации городской свалки.

«Мероприятие по рекультивации этого полигона является одним из ключевых для снижения выбросов в атмосферу воздуха Челябинска. Порядка 63 тыс. тонн загрязняющих веществ ежегодно свалка выбрасывала в воздух. Это во многом было связано с тем, что „тело“ свалки тлело, горело и, действительно, свалка доставляла огромные неприятности жителям города. В этом году рекультивация свалки полностью завершена. Сегодня на месте одного из главных источников загрязняющих веществ воздуха мы видим зеленый холм, и я уверен, что с каждым годом он будет все зеленее и через несколько лет все забудут, что этот объект когда-то отравлял воздух города», — отметил Максим Корольков.

В настоящий момент все выбросы от свалки собирают и направляют на специализированную установку — систему дегазации, где происходит полное разрушение выделяемых веществ. На сегодняшний день суммарные выбросы в год оценивают в несколько десятков тонн, и это уже не опасные вещества: диоксид углерода — продукт горения, который не представляет угрозы.

В рамках проекта «Чистый воздух» будут продолжать реализацию мероприятий по снижению загрязнений в атмосферный воздух. Для этого планируют снизить выбросы от конкретных источников — предприятий, челябинской городской свалки, домашних хозяйств, транспорта — так, чтобы в каждой точке городе содержание загрязняющих веществ не превышало предельно допустимых концентраций. В Челябинске количество тонн загрязнений ежегодно должно быть снижено более чем на 20%.