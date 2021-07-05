Ростуризм поможет Челябинской области с раскруткой супермаршрута для туристов

Презентацию брендового продукта в федеральном агентстве по туризму провел вице-губернатор Егор Ковальчук

Федеральное агентство по туризму рассмотрело презентации брендовых туристических маршрутов от пяти регионов России. Южный Урал собрал в своем маршруте самые знаковые достопримечательности от Сатки до Челябинска, сообщает пресс-служба правительства региона.



Новый бренд Челябинской области руководителю Ростуризма Зарине Догузовой представили вице-губернатор Егор Ковальчук и замдиректора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества» Ирина Чиркова. Кроме южноуральцев о своих проектах рассказали представители Кемеровской, Самарской, Оренбургской и Тюменской областей. Зарина Догузова отметила, что брендовых маршрутов не должно быть много, но к ним предъявляются особые требования, ведь на этих проектах будет гарантия качества от Ростуризма.

Маршрут по Челябинской области получился разнообразным: в него вошли арт-объекты Сатки, Карагайский карьер, златоустовские оружейные мастерские, памятники природы — озеро Тургояк с островом Веры и Таганай, музей Ильменского заповедника, Кировка и Челябинский метеорит. Гостей также ожидают пельмени, калья и черемуховый торт. По итогам совещания Зарина Догузова поручила отделу маркетинга Ростуризма помочь региону в раскрутке маршрута. Однако, напомним, маршрут уже заработал.

«Приятно, что наш маршрут выбрали в числе самых перспективных для дальнейшего продвижения, и уверен: мы сможем оправдать эти надежды. Первые отзывы наших туристов самые восхищенные. Маршрут уже есть в продаже у федеральных туроператоров, есть в программе „туристического кешбэка“, а от туроператора „Алеан“ появились первые продажи на июль», — сообщил Егор Ковальчук.

По словам Ирины Чирковой, в Челябинске уже завершается изготовление лендинга и монтаж проморолика.

«Ролик покажет Южный Урал как сочетание несочетаемого, край, где можно плыть по каменной реке, „вырастить“ стальную розу, любоваться сухими водопадами и попробовать брусничные вареники в розовом шампанском. Также мы решили добавить аудиогид и карту по брендовому маршруту для самостоятельных туристов. Это будет хорошим подспорьем для тех, кто не может поехать с группой в установленные даты», — цитируют в пресс-службе правительства Ирину Чиркову.

Челябинский маршрут, по словам Зарины Догузовой, будет продвигаться на федеральном уровне, в том числе и на портале Russia.Travel.