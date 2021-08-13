Алексей Текслер пообещал Копейску помощь в строительстве дорог и соцобъектов

Во время визита губернатора в город-спутник Челябинска осмотр строек то и дело перемежался жалобами горожан

13 августа губернатор Алексей Текслер провел в Копейске. В повестке дня главы региона оказались семь долгожданных в городе объектов. Увы, сроки сдачи самых значимых, нового детского сада и школы — под большим вопросом, передает корреспондент Первого областного информагентства.



О поездке Текслера в город-спутник Челябинска было известно заранее. По уже устоявшейся привычке глава региона накануне обратился к копейчанам через соцсети с просьбой рассказать о самых серьезных для них проблемах. Вал обращений не заставил себя ждать и даже заставил немного изменить программу визита: первой остановкой на губернаторском маршруте стал парк Победы, вокруг темы благоустройства которого не первый месяц ломают копья администрация Копейска и горожане.

Как сообщало Первое областное информагентство, территория парка сегодня не благоустроена от словам «совсем». 13 августа даже тропинка, по которой копейские чиновники повели губернатора оценить масштаб предстоящей работы, оказалась перегорожена упавшим засохшим стволом. Проект благоустройства тут разработан местной администрацией под областные деньги (только первый из двух этапов благоустройства потребует вложений в 130 миллионов рублей). Камнем преткновения стало намерение властей снести почти 600 старых деревьев. Их в парке Победы растут тысячи, но копейчане пожалели те растения, которые были когда-то высажены их дедами и прадедами, вернувшимися на родину с полей Великой Отечественной войны. С другой стороны, и иметь цивилизованное, комфортное и зеленое место для прогулок городу тоже необходимо.





«Я полностью с вами согласен! Вчера я запустил опрос в „Инстаграм“, и многие сразу указали на нехватку облагороженных общественных пространств. Обязательно поможем!», — заверил Алексей Текслер встречавших его в парке мамочек с детьми.

Позже, во время совещания с главой города Андреем Фалейчиком, Текслер еще раз подчеркнет: благоустройство благоустройством, но мнение большинства отбрасывать нельзя, нужно сохранить в парке Победы как можно большее количество старых деревьев.

Кстати, на выходе из парка, во время общения губернатора с другими людьми, выявился еще один крайне актуальный именно для Копейска вопрос. Город имеет достаточно оригинальную структуру: центр, окруженный огромным количеством поселков. И если именно в центре дорожное строительство идет на лад, то межпоселковые пути сообщения зачастую даже не имеют асфальтового покрытия. Житель поселка Тугайкуль, например, жаловался не только на грунтовку, но и на то, что по ней мимо частных домов в сутки проходит до сотни фур с расположенного здесь же предприятия по производству комбикормов. А в результате пыль, поднятая грузовиками, оседает на окна и огороды.

Губернатор распорядился направить в поселок комиссию экологов и — отдельное поручение Фалейчику — проработать вопрос с объездной дорогой. Кроме того, губернатор пообещал выделить городу дополнительно 93 миллиона рублей, чтобы построить дорогу от поселка Горняк.

Если в парке Победы работы еще даже не начались, то в Центральной городской библиотеке Копейска они уже закончены и 26 августа храм науки ждет торжественное открытие. За год библиотеку модернизировали и теперь она носит название модельной.





Работы в библиотеке прошли в рамках областной подпрограммы нацпроекта «Культура», из областного бюджета на эти цели было потрачено 10 миллионов рублей, еще полмиллиона выделил муниципалитет. В старом здании отремонтирована система отопления, заменены оконные блоки и пол. В рамках программы «Реальные дела» установлена вентиляция, подвесные потолки, обновлена внутренняя отделка.

Обновленная библиотека торжественно откроется 26 августа. Но, по словам директора Елены Кучиной, даже в ходе ремонта учреждение не закрывалось ни на день.

Библиотека после модернизации стала по факту еще и краеведческим центром Копейска. Для губернатора, например, оказалось сюрпризом, что Копейск — город с самым большим количеством памятников в регионе. Заодно сотрудники библиотеки попросили главу региона поддержать их инициативу о присвоении Копейску звания «Город трудовой доблести».

«Нужна инициатива жителей. Копейский уголь сыграл важную роль в победе в Великой Отечественной войне, я инициативу готов поддержать», — пообещал Алексей Текслер.





Третья точка на маршруте губернатора разочаровала. На улице Кирова в Копейске возводится новый детский сад на 200 мест. Контракт с подрядчиком был здесь подписан 14 апреля, закончить работу строители должны к 30 ноября. Но строительство началось с задержкой в два месяца. Представитель подрядчика, ПСК «Интерстрой», в беседе с Алексеем Текслером утверждал, что это вина допустивших ошибки проектировщиков. По факту сегодня детский сад — это свайное поле, еще даже не залит фундамент.

«У вас нет другого выхода, кроме как успеть к сроку. Каждый детсад в Копейске решает множество проблем», — отчитал застройщика губернатор.

Тем более, как выяснилось, эта же фирма сейчас строит ФОК в Еткуле, и там тоже присутствует серьезное отставание от графика.

На улице Калинина в ближайшие недели будет сдан сквер. По факту им уже активно пользуются горожане: дети мельтешат на спортивной площадке и вокруг качелей, для мам и бабушек разбиты клумбы и установлены скамейки. Однако к работе у людей есть претензии. Одна молодая мама попросила губернатора решить вопрос с продлением сквера: по вечерам тут очень серьезный трафик, среди людей попадаются и маргиналы, которых лучше было бы «отселить» подальше от детской площадки. А саму площадку родителям хочется сделать более приспособленной для самых маленьких: некоторые полагают ее небезопасной из-за слишком «взрослых» аттракционов и огромного количества подростков на самокатах.





В сквере тоже звучат просьбы о прокладке дороги, на этот раз — межквартальной, а то, по словам одной из местных пенсионерок, к их домам опасаются ездить даже водители скорой помощи.

Нет проблем только у главных обитателей сквера, детей. Двое мальчишек попросили главу региона расписаться на самом ценном — футбольных мячах. Как они после этого будут играть, остается неизвестным.

Затем последовали еще два немаловажных, и, что важно, успешно реализуемых объекта. Текслер посетил старейшую школу Копейска, № 6. Она открылась еще в 1930-х годах. В разное время ее выпускниками были весьма знаменитые люди: советский певец и музыкант Александр Градский, депутат Госдумы Валерий Гартунг, экс-губернатор Московской области Анатолий Тяжлов.

Сейчас школа может похвастаться сравнительно новым, 1994 года постройки, зданием, но вот ее спортзал — родом из Советского союза. С 2020 года здесь идут работы, к 1 сентября должен быть закончен ремонт фасада.

Алексей Текслер остался доволен увиденным, но тут же предложил не останавливаться на достигнутом: школьный стадион во внутреннем дворе, построенный тоже еще в советские годы, на сегодня давно превратился по сути в пустырь. Губернатор поручил проработать вопрос его воссоздания.

Также по плану идет строительство первого в Копейске физкультурно-оздоровительного комплекса. Глава региона уже бывал на стройплощадке в сентябре 2020 года. К декабрю 2021 года ФОК должен быть закончен, здесь будут проходить тренировки и соревнования по восьми видам спорта. В ФОКе предусмотрено еще и 500 мест на зрительских трибунах. Глава Андрей Фалейчик почему-то сделал упор на этом факте, рассказывая о планах провести здесь в следующем году турнир по боксу.

А вот строящаяся школа № 16 в поселке Тугайкуль (недалеко от уже описанной копейчанами пыльной грунтовки) оказалась самым проблемным объектом среди тех, что губернатор Челябинской области осмотрел во время визита в Копейск.

Ожидается, что после завершения строительства в Тугайкуле появится современный образовательный комплекс на 1000 учеников. Рядом будет располагаться спортивный стадион. Но на этапе проектирования здесь были допущены серьезные ошибки, о которых губернатор и начал расспрашивать подрядчиков и министра строительства региона Юлия Элбакидзе. По словам министра, при проектировании школы не были учтены данные геологического исследования. В результате стройка началась в болотистой местности, строители вынуждены были срочно укреплять грунт, возить его пришлось из-под Еманжелинска... В итоге — потеря сроков и резкое удорожание проекта.





Сейчас исправленный проект снова прошел госэкспертизу. Но сам факт затянувшихся на объекте работ возмутил главу региона. Строители и Юлий Элбакидзе получили распоряжение закончить школу к началу 2022 года.

«Главные проблемы в строительной отрасли у нас именно на стадии проектирования. А ведь школа — это не какой-нибудь ТРК, другой в поселке нет, ее ждет тысяча детей!», — отметил Алексей Текслер.

Финалом визита стало традиционное совещание с главой города. Андрей Фалейчик доложил об эпидситуации в городе, ходе расселения ветхо-аварийного жилья. Все проекты по сносу уже готовы, так что, при наличии средств, здесь проволочек быть не должно.





Что касается дорожной инфраструктуры, то тут Копейску не обойтись без поддержки областного бюджета. Профильные министры получили поручения, дорожный вопрос в ближайшие годы в Копейске предстоит решить.

«Со стороны региона мы окажем дополнительную помощь и поддержку Копейску, потому что по некоторым вопросам разница в сравнении с Челябинском чувствуется, что неправильно, учитывая близость этих городов. Но уже видны подвижки, например, почти готовый физкультурно-оздоровительный комплекс. На жестком контроле будет также завершение строительства социальных объектов, школы и детсада. Что касается дорог, в центре города изменения мы видим, но в поселках проблемы остаются», — подвел Текслер итоги визита в Копейск.