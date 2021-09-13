Набережная за филармонией в Челябинске открыта

Мы протестировали новый прогулочный маршрут, потому что уже можно

Строительство участка набережной, который начинается от Челябинской филармонии, практически завершено. Заграждения убраны, строители ушли, горожане прогуливаются. Правда, пройти на набережную к филармонии от Исторического музея просто так не выйдет. Пешеходная зона здесь заканчивается, приходится ждать зеленый сигнал светофора и переходить дорогу. Это новый переход на Кирова, раньше делали крюк и переходили улицу Труда дважды.





У филармонии набережная выглядит законченной. Здесь установили такие же прозрачные ограждения с видом на воду, как у «Мегаполиса», поставили лавочки и клумбы. Открывается вид на цветущую приятным зеленым оттенком воду Миасса и стройку черного куба на противоположном берегу. Реку обещают чистить в будущем, но пока имеем то, что имеем.





Появилось много мест, чтобы присесть: скамейки, деревянные сиденья и качели под навесами. Но горожан все равно больше: в выходные, до официального открытия, тут многолюдно, и большинство мест под навесами заняты.













Вдоль набережной небольшие кабинки, в которых расположился общепит и сувенирные лавочки. Они выдержаны в едином стиле, за что спасибо: глаза не болят от визуального шума, как, например, на Комсомольском проспекте. Сейчас можно выпить кофе, перекусить сосисками в тесте. Пока часть ларьков не работает, мини-рестораны только начинают там разворачиваться. Но заявлены открытия семейного ресторана и шашлычной.





Набережную правда постарались сделать красиво и современно. Постелили газон, высадили цветы в клумбы. Все плавно и ровно, но отчаянно не хватает больших зеленых деревьев.





Канализационные люки — с гравировкой, правда, наступать на них иной раз страшно, некоторые люфтят под ногами. Очень много урн для мусора. Благодаря этому здесь чисто, во всяком случае, пока.





Ближе к «ребрам Дубровского» продолжаются строительные работы. Заканчивают амфитеатр и сцену перед ним. Амфитеатр получился очень скромный, человек на пятьдесят, он все еще окружен оранжевой сеткой и горой стройматериалов, но издалека выглядит мило.





Рядом выстроили новую детскую площадку, на ней уже полно детей с родителями. Небольшой скалодром в форме белого медведя, маленькие батуты, гамаки и качели. Поставили веревочный купол для лазания, он называется «Купол исследователя». Мы хотели опробовать детские качели, но свободной не нашли.













Особенно хочется отметить наличие общественного туалета, в городе их не часто встретишь, а тут есть: одна мужская кабинка и одна женская, а так же туалет для инвалидов.





В целом, гулять приятно, по крайней мере, когда на улице сухо и солнечно. Смущает то, что с обеих сторон набережная заканчивается тупиком. У филармонии все упирается в мост, приходится подниматься. С противоположной стороны есть поворот на игровую площадку и небольшое пространство со скамейками, но сама дорожка вдоль реки ведет к незаконченной стройке и забору из сайдинга.





Набережная вышла, действительно, приятной. В наше время в большом городе подобные пространства уже должны восприниматься, как должное, и количественно расти, чтобы город не ограничивался одной большой пешеходной улицей. Место имеет все перспективы стать локацией для каких-либо городских событий или даже просто превратиться в место для комфортных прогулок и отдыха, которых так не хватает.





Официальное открытие новой набережной состоится 18 сентября. Держим кулаки, чтобы ничего не изменилось.