Строительство участка набережной, который начинается от Челябинской филармонии, практически завершено. Заграждения убраны, строители ушли, горожане прогуливаются. Правда, пройти на набережную к филармонии от Исторического музея просто так не выйдет. Пешеходная зона здесь заканчивается, приходится ждать зеленый сигнал светофора и переходить дорогу. Это новый переход на Кирова, раньше делали крюк и переходили улицу Труда дважды.
У филармонии набережная выглядит законченной. Здесь установили такие же прозрачные ограждения с видом на воду, как у «Мегаполиса», поставили лавочки и клумбы. Открывается вид на цветущую приятным зеленым оттенком воду Миасса и стройку черного куба на противоположном берегу. Реку обещают чистить в будущем, но пока имеем то, что имеем.
Появилось много мест, чтобы присесть: скамейки, деревянные сиденья и качели под навесами. Но горожан все равно больше: в выходные, до официального открытия, тут многолюдно, и большинство мест под навесами заняты.
Вдоль набережной небольшие кабинки, в которых расположился общепит и сувенирные лавочки. Они выдержаны в едином стиле, за что спасибо: глаза не болят от визуального шума, как, например, на Комсомольском проспекте. Сейчас можно выпить кофе, перекусить сосисками в тесте. Пока часть ларьков не работает, мини-рестораны только начинают там разворачиваться. Но заявлены открытия семейного ресторана и шашлычной.
Набережную правда постарались сделать красиво и современно. Постелили газон, высадили цветы в клумбы. Все плавно и ровно, но отчаянно не хватает больших зеленых деревьев.
Канализационные люки — с гравировкой, правда, наступать на них иной раз страшно, некоторые люфтят под ногами. Очень много урн для мусора. Благодаря этому здесь чисто, во всяком случае, пока.
Ближе к «ребрам Дубровского» продолжаются строительные работы. Заканчивают амфитеатр и сцену перед ним. Амфитеатр получился очень скромный, человек на пятьдесят, он все еще окружен оранжевой сеткой и горой стройматериалов, но издалека выглядит мило.
Рядом выстроили новую детскую площадку, на ней уже полно детей с родителями. Небольшой скалодром в форме белого медведя, маленькие батуты, гамаки и качели. Поставили веревочный купол для лазания, он называется «Купол исследователя». Мы хотели опробовать детские качели, но свободной не нашли.
Особенно хочется отметить наличие общественного туалета, в городе их не часто встретишь, а тут есть: одна мужская кабинка и одна женская, а так же туалет для инвалидов.
В целом, гулять приятно, по крайней мере, когда на улице сухо и солнечно. Смущает то, что с обеих сторон набережная заканчивается тупиком. У филармонии все упирается в мост, приходится подниматься. С противоположной стороны есть поворот на игровую площадку и небольшое пространство со скамейками, но сама дорожка вдоль реки ведет к незаконченной стройке и забору из сайдинга.
Набережная вышла, действительно, приятной. В наше время в большом городе подобные пространства уже должны восприниматься, как должное, и количественно расти, чтобы город не ограничивался одной большой пешеходной улицей. Место имеет все перспективы стать локацией для каких-либо городских событий или даже просто превратиться в место для комфортных прогулок и отдыха, которых так не хватает.
Официальное открытие новой набережной состоится 18 сентября. Держим кулаки, чтобы ничего не изменилось.